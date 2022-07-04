Після Лисичанська Росія перейде до захоплення Донецької області, — розвідка

За оцінками британського МО, на Донбасі російські війська ведуть війну на виснаження і перелом найближчими тижнями дуже малоймовірний.

Міноборони Великобританії представило нові розвіддані з війни в Україні. У звіті стверджується, що бої активізувалися в Луганській області та навколо регіону. За останній тиждень російські війська досягли значного прогресу, через що українським військам довелося відійти від Лисичанська та зайняти підготовлені укріплені позиції. Про це повідомляють у Twitter британського МО.

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Військові аналітики згадали і про заяву російської влади, яка прозвітувала про оточення Лисичанська та повний контроль над містом.

"Лисичанськ залишався єдиним великим містом у Луганській області, підконтрольним ЗСУ. Тепер основний фокус уваги військового командування РФ майже напевно зміститься на Донецьку область, значну частину якої контролює Україна", — наголошується в повідомленні. За оцінками британського МО, на Донбасі росіяни ведуть війну на виснаження, і малоймовірно, що найближчими тижнями настане перелом.

Такої думки щодо подальших кроків ЗС РФ дотримуються аналітики з Інституту з вивчення війни.

Росіяни продовжують руйнувати сільськогосподарський сектор України

Сільське господарство України продовжує страждати через російське вторгнення. Війна суттєво порушила ланцюжки постачання насіння та добрив, які використовують українські фермери.

Блокада одеських портів обмежує експорт зернових. За оцінками, обсяг експорту цього року навряд чи перевищить 35% обсягу 2021 року.

"Після відходу з острова Зміїного, російське керівництво зробило хибну заяву про те, що тепер "м'яч на боці України" щодо експорту зернових. Насправді саме втручання РФ у сільськогосподарський сектор України продовжує посилювати глобальну продовольчу кризу", — йдеться у публікації.

Раніше Фокус повідомляв, що, на думку експерта Олега Жданова, ЗСУ знадобиться перекрити постачання ізюмського угруповання росіян. Російська армія багато в чому покладається на залізниці, по яких везуть основні вантажі, включаючи боєприпаси. Якщо відтіснити росіян якомога далі Куп'янська, через який проходить головна лінія постачання, снаряди HIMARS долітатимуть до залізничної лінії.

Нагадаємо, що Росія готує "нейтронну відповідь" країнам Балтії через блокаду Калінінграда. Кремль може досягти того, що половини економіки Литви не буде.