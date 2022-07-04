После Лисичанска Россия перейдет к захвату Донецкой области, — разведка

По оценкам британского МО, на Донбассе российские войска ведут войну на истощение — и перелом в ближайшие недели весьма маловероятен.

Минобороны Великобритании представило новые разведданные по войне в Украине. В отчете утверждается, что бои активизировались в Луганской области и вокруг региона. За последнюю неделю российские войска достигли значительного прогресса, из-за чего украинским войскам пришлось отойти от Лисичанска и занять подготовленные укрепленные позиции. Об этом сообщается в Twitter британского МО.

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Военные аналитики упомянули и о заявлении российских властей, которые отчитались об окружении Лисичанска и полном контроле над городом.

"Лисичанск оставался единственным крупным городом в Луганской области, который был подконтролен ВСУ. Теперь основной фокус внимания военного командования РФ, почти наверняка сместится на Донецкую область, значительную часть которой контролирует Украина", — отмечается в сообщении. По оценкам британского МО, на Донбассе россияне ведут войну на истощение, и весьма маловероятно, что в ближайшие недели наступит перелом.

Такого же мнения относительно дальнейших шагов ВС РФ придерживаются аналитики из Института по изучению войны.

Россияне продолжают разрушать сельскохозяйственный сектор Украины

Сельское хозяйство Украины продолжает страдать из-за российского вторжения. Война существенно нарушила цепочки поставок семян и удобрений, которые применяют украинские фермеры.

Блокада одесских портов ограничивает экспорт зерновых. По оценкам, объем экспорта в этом году вряд ли превысит 35% от объема 2021 года.

"После ухода с острова Змеиного, российское руководство сделала ложное заявление о том, что теперь "мяч на стороне Украины" в то, что касается экспорта зерновых. На самом же деле именно вмешательство РФ в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усиливать глобальный продовольственный кризис", — говорится в публикации.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению эксперта Олега Жданова, ВСУ понадобится перекрыть снабжение изюмской группировки россиян. Российская армия во многом полагается на железные дороги, по которым везут основные грузы, включая боеприпасы. Если оттеснить россиян дальше Купянска, через который проходит главная линия снабжения, снаряды HIMARS будут долетать до ж/д линии.

Напомним, что Россия готовит "нейтронный ответ" странам Балтии из-за блокады Калининграда. Кремль может добиться того, что половины экономики Литвы не будет.