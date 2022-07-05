Командование вывело бойцов из Лисичанска, в основном, в хорошем состоянии, — разведка Британии

Силы обороны Украины были выведены в соответствии с планами. Теперь линия фронта выровнялась и стала удобнее для обороны

Украинское командование вывело войска из Северодонецка-Лисичанска, в основном они выведены в хорошем состоянии. Об этом сообщается в свежем отчете разведки Минобороны Британии.

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Относительно быстрый захват РФ Лисичанска расширяет ее контроль практически на всю Луганскую область, что позволяет им заявлять о существенном прогрессе в достижении политической цели и одной из целей вторжения — "освобождения Донбасса".

Отмечается, что в отличие от предыдущих фаз войны, ВС РФ вероятно, удалось достичь достаточно эффективной координации между как минимум двумя группировками войск — Центральной под командованием Александра Лапина и Южной под командованием Сергея Суровикина.

Силы обороны Украины, вероятно, в основном выведены в хорошем состоянии в соответствии с существующими планами. Северодонецк-Лисичанск представляли собой выступ, который войска РФ могли атаковать с трех сторон. Теперь есть реальная вероятность, что ВСУ смогут занять более удобные места для обороны после выпрямления фронта.

"Битва за Донбасс характеризовалась медленными темпами наступления и массированным использованием Россией артиллерии, в ходе которой города сравнялись с землей. Бои в Донецкой области почти наверняка будут продолжаться в таком же ключе", — заключили в отчете.

Напомним, по данным британской разведки, после Лисичанска ВС РФ перейдут к захвату Донецкой области.

Ранее Борис Джонсон заявлял, что у Зеленского есть план по освобождению Украины до конца 2022 года.