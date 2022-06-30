У Зеленского есть план по освобождению Украины до конца 2022 года, — Джонсон (видео)

Британский премьер отметил способность украинской армии давать отпор превосходящим силам врага. А новые поставки РСЗО принесут максимальную пользу для того, чтобы переломить ход войны.

Украинские власти разработали реалистичный план, следуя которому Вооруженные силы смогут изменить ход полномасштабной войны и освободить оккупированные территории уже в этом году. Об этом в ходе пресс-конференции по результатам саммита НАТО заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Британский премьер, отвечая на вопрос относительно дальнейших военных планов президента Украины Владимира Зеленского отметил, что в Киеве видят способ, как изменить динамику войны в этом году.

"Я ездил в Украину перед тем, как начался этот ряд саммитов, именно для того, чтобы понять, каково видение Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику в этом году, в ближайшие месяцы", — ответил Джонсон.

По его словам, украинские военные показали удивительную способность давать отпор врагу, имеющему превосходящие силы. Именно поэтому западным странам так важно оказать помощь для того, чтобы Украины выстояла, считает премьер-министр.

Также Джонсон отметил навыки украинских защитников, которые проявили гибкость в использовании систем залпового огня, которые были предоставлены западными союзниками. В связи с этим премьер подчеркнул важность предоставления нового вооружения украинским военным, и чтобы эта помощь была максимально полезной.

"Мы думаем, что в их силах дать отпор русским и вернуть их на позиции до 24 февраля. И это безусловно именно тот результат, которого, как мне сказал Владимир (Зеленский), он планирует достичь", — подчеркнул Джонсон.

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби заявил, что в США хотели бы, чтобы российско-украинская война закончилась сегодня, однако у Путина на этот счет есть другие планы. По словам Кирби, Путин не собирается останавливать войну и будет стремиться достигнуть свои военные цели.

Агентство Reuters 27 июня сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский желает, чтобы полномасштабная война с Россией закончилась к концу 2022 года. Выступая по видеосвязи перед лидерами стран G7, Зеленский призвал участников саммита приложить большие усилий, чтобы положить конец войне до конца года.