"Путин хочет атаковать": в Пентагоне рассказали о вероятности конца войны до конца года

По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, сейчас Владимир Путин не показывает намерений идти на переговоры, а хочет достигать своих военных целей.

В США хотели бы, чтобы война России против Украины закончилась сегодня, однако у главы Кремля Владимира Путина нет намерений останавливать ее. Он хочет достигать своих военных целей. Об этом рассказал представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Джон Кирби в интервью американскому изданию Bloomberg.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Во время разговора журналистка отметила то, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы закончить войну с Россией до конца года и спросила Кирби, возможна ли такой вариант событий.

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", — ответил ей представитель Пентагона.

Он также добавил, что США будут продолжать укреплять украинскую оборону.

Напомним, в американской разведке заявили, что Путин не отказался от идеи захватить большую часть Украины. Директор ведомства Аврил Хейнс не исключает, что Россия может использовать кибератаки и ядерное оружие, пытаясь показать свое влияние в глобальном масштабе.

27 июня издание Reuters сообщало, что Владимир Зеленский обратился к лидерам G7 и сказал им, что хочет, чтобы война с Россией закончилась к концу этого года — до наступления зимы. Чтобы этого произошло, лидерам "Большой семерки" нужно постараться.