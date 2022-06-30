Путин не отказался от идеи захватить большую часть Украины, — разведка США

Директор Нацразведки Аврил Хейнс не исключает, что Россия может использовать кибератаки и ядерное оружие, пытаясь показать свое влияние в глобальном масштабе.

Президент РФ Владимир Путин не отказался от затеи военным способом захватить большую часть Украины. Об этом заявила директор Нацразведки США Аврил Хейнс.

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По ее словам, подразделения ВС РФ в данный момент ослаблены из-за ожесточенных боев против Вооруженных сил Украины, поэтому Россия может достичь только умеренных военных успехов. Вместе с этим, как предупреждает Хейнс, Владимир Путин все еще хочет захватить большую часть соседнего государства.

"Картина остается довольно мрачной, и отношение России к Западу ужесточается. Мы думаем, что он (Владимир Путин — ред.) преследует фактически те же политические цели, что и раньше, то есть хочет захватить большую часть Украины", — продолжила глава Нацразведки США.

Директор разведывательного ведомства также засомневалась, что на сегодняшний день ВС РФ, которые потеряли десятки тысяч солдат, смогут выполнить поставленные Владимиром Путиным цели.

По словам Хейнс, американские чиновники рассматривают три сценария продолжения полномасштабного конфликта, один из которых предусматривает затяжную войну, в ходе которой российская армия пытается достичь локальных успехов без времени на отдых и перегруппировку войск.

Другие сценарии — крупный прорыв ВС РФ линии фронта или стабилизация ситуации на передовой украинской армией при достижении небольших успехов в районе оккупированного Херсона или других населенных пунктов на юге Украины. Вместе с этим, как отмечает директор Нацразведки, России для восстановления боеспособности своих подразделений потребуется несколько лет.

"В этот период, как мы предполагаем, они будут больше полагаться на имеющиеся у них ассиметричные инструменты, такие как кибератаки, попытки контролировать энергетику, даже ядерное оружие, чтобы пытаться управлять и проецировать силу и влияние в глобальном масштабе. В промежуточный период российские войска вряд ли смогут проводить несколько одновременных операций. Мы ощущаем несоответствие между ближайшими военными целями Путина и возможностями его армии, своего рода несоответствие между его амбициями и тем, что могут сделать военные", — подытожила Хейнс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал о сложной ситуации на передовой, где у ВС РФ численное превосходство в боевой технике и личном составе. По словам главы государства, Вооруженные силы без поддержки Запада и поставок вооружения рискуют проиграть в полномасштабной войне со страной-агрессором.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин лично отдал приказ своим военнослужащим обстреливать гражданские объекты в Украине.