Путін не відмовився від ідеї захопити більшу частину України, — розвідка США

Директорка Нацрозвідки Авріл Гейнс не заперечує, що Росія може використати кібератаки та ядерну зброю, намагаючись показати свій вплив у глобальному масштабі.

Президент РФ Володимир Путін не відмовився від витівки військовим способом захопити більшу частину України. Про це заявила директорка Нацрозвідки США Авріл Гейнс.

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За її словами, підрозділи ЗС РФ наразі ослаблені через запеклі бої проти Збройних сил України, тому Росія може досягти лише помірних військових успіхів. Водночас, як попереджає Гейнс, Володимир Путін усе ще хоче захопити більшу частину сусідньої держави.

"Картина залишається досить похмурою, і ставлення Росії до Заходу посилюється. Ми думаємо, що він (Володимир Путін — ред.) має фактично ті ж політичні цілі, що й раніше, тобто хоче захопити більшу частину України", — продовжила глава Нацрозвідки США.

Директорка розвідувального відомства також засумнівалася, що на сьогодні ЗС РФ, які втратили десятки тисяч солдат, зможуть виконати поставлені Володимиром Путіним цілі.

За словами Гейнс, американські чиновники розглядають три сценарії продовження повномасштабного конфлікту, один з яких передбачає затяжну війну, в процесі якої російська армія намагається досягти локальних успіхів без часу на відпочинок і перегрупування військ.

Інші сценарії — великий прорив ЗС РФ лінії фронту або стабілізація ситуації на передовій українській армії у процесі досягнення невеликих успіхів у районі окупованого Херсона чи інших населених пунктів на півдні України. Разом із цим, як зазначає директорка Нацрозвідки, Росії для відновлення боєздатності своїх підрозділів потрібно кілька років.

"У цей період, як ми припускаємо, вони більше покладатимуться на наявні у них асиметричні інструменти, такі як кібератаки, спроби контролювати енергетику, навіть ядерну зброю, щоб намагатися керувати і проєктувати силу та вплив у глобальному масштабі. У проміжний період російські війська навряд чи чи зможуть проводити кілька одночасних операцій: ми відчуваємо невідповідність між найближчими військовими цілями Путіна та можливостями його армії, своєрідною невідповідністю між його амбіціями та тим, що можуть зробити військові", — підсумувала Гейнс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв про складну ситуацію на передовій, де в ЗС РФ чисельна перевага в бойовій техніці й особовому складі. За словами глави держави, Збройні сили без підтримки Заходу та постачання озброєння ризикують програти в повномасштабній війні з країною-агресором.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін особисто наказав своїм військовослужбовцям обстрілювати цивільні об'єкти в Україні.