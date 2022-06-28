Путін особисто віддав наказ бити по цивільних об'єктах, — Монастирський

За словами глави МВС, країна-агресор спеціально вибирає час, щоб вразити найбільшу кількість мирних жителів.

Президент РФ Володимир Путін особисто наказав російському командуванню обстрілювати цивільні об'єкти, щоб вразити найбільшу кількість мирних жителів. Про це заявив глава МВС Денис Монастирський після обстрілу торговельного центру у Кременчуці.

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"Путін віддав наказ бити по цивільних об'єктах без розбору, хто саме там знаходиться", — сказав він.

За словами Монастирського, удару завдали під час максимальної присутності людей у торговому центрі "Амстор".

"[Путін віддав наказ] обирати час, коли люди сплять, якщо йдеться про житлові квартали, або коли там перебуває багато людей, якщо йдеться про такі об'єкти, як торгові центри", — додав міністр.

Монастирський також наголосив, що торговий центр, по якому російська армія завдала ракетного удару, є повністю цивільним об'єктом, поряд з яким не розташовано жодних військових чи інфраструктурних цілей.

"Очевидно, що це влучання — це акт воєнного злочину, акт тероризму з боку Російської Федерації", — наголосив він.

Глава МВС підтвердив, що удар по ТРЦ завдав літак Ту-22 ракетою типу Х-22, що вміщає 900 кг вибухівки. Усього по місту випущено дві ракети. Постріл зроблений із Курської області.

Нагадаємо, 27 червня російські війська обстріляли ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Площа пожежі в торговому центрі становила 10,3 тис. кв. метрів, до гасіння залучили 115 осіб та 20 одиниць спеціальної техніки.

Вранці, 28 червня, голова ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок удару по ТЦ 18 людей загинуло. Ще 59 людей звернулися за медичною допомогою, 25 із них госпіталізували. 39 людей зникли безвісти.

Після загибелі мирних жителів в "Амсторі" європейські політики закликали посилити санкції проти Росії та пообіцяли притягнути президента РФ Володимира Путіна до відповідальності.