Війська РФ обстріляли ТЦ у Кременчуку: загинули 2 людей, ще 20 поранено (фото)

Операція з порятунку людей триває, 9 поранених — у тяжкому стані. Небайдужих громадян просять терміново здати кров постраждалим.

Унаслідок ракетного удару російських військових по торговому центру "Амстор" у Кременчуку Полтавської області 2 особи загинули. Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в Telegram

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"Наразі відомо про 20 поранених, із них 9 у тяжкому стані. Вже підтверджено, що 2 особи загинули. Рятувальна операція триває", — написав він.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій навела такі ж цифри, але додала, що інформація про загиблих і постраждалих уточнюється.

Площа пожежі в ТЦ "Амстор" у Кременчуку — 10,3 тис кв. метрів, до гасіння залучили 115 осіб і 20 одиниць спеціальної техніки. До місця пожежі йде пожежний потяг "Укрзалізниці" та мобільної оперативної групи ДСНС.

Трагедія в Кременчуку — відкритий центр для збирання крові

Місцеві Telegram-канали закликають небайдужих громадян терміново здати кров постраждалим.

Станція переливання крові розташована за адресою вулиця Івана Мазепи, 8.

[ + – ] Адреса станції переливання крові в Кременчуку

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що в готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції.

"Якщо у вас є родичі або знайомі, які перебували в ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтесь у готель", — зазначив градоначальник.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в торговому центрі перебували понад тисяча мирних жителів. Українці намагаються жити нормальним життям, і це дуже злить ворога, сказав він.

Директор Smart Urban Solutions Роман Ємець заявив, що ТЦ "Амстор" повністю згорів після влучення російського снаряда.

Фокус публікував відео наслідків ракетного удару зсередини торгового центру — на ньому видно розбиті шибки та вітрини, а також дим після пожежі.

Російські пропагандисти розганяють інформацію про "інсценування" події, виправдовуючи дії російських окупантів.