"Зганяють безсилля": Зеленський відреагував на обстріл ТЦ у Кременчуці (відео)

За словами президента, у момент атаки у торговому центрі перебували понад тисяча простих українців. Тож точну кількість жертв зараз навіть неможливо уявити.

Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по торговому центру "Амстор" у Кременчуці, що на Полтавщині.

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Він запостив відео ТРЦ у вогні та заявив, що російські окупанти обстріляли мирну ціль виключно тому, що "зганяють власне безсилля".

"Окупанти вдарили ракетами по торговому центру, де перебували понад тисяча цивільних. ТРЦ горить, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити", — повідомив президент.

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Він наголосив, що жодної небезпеки в знищеному об'єкті для російської армії не було, лише люди, які намагаються жити нормальним життям, що "злить окупантів".

"Росія продовжує зганяти своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність із її боку марно", — резюмував президент.

На відео видно густі чорні хмари диму та язики вогню, що вириваються з ТРЦ. Будівлю охоплено вогнем повністю. Чорні хмари дума видно навіть із навколишніх сіл.

А тим часом росіяни вже намагаються видати трагедію в Кременчуці за "інсценування", стверджуючи, що ракетний удар був націлений на нафтопереробний завод.

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Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Постраждав ТЦ "Амстор". У момент прильоту там було багато людей. А згодом пропагандисти РФ почали говорити, що трагедія є "інсценуванням, подібно до тієї, що була в Бучі".