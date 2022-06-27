Армія РФ вдарила ракетою по торговому центру в Кременчуці: багато загиблих (фото, відео)

Очевидці кажуть, що після влучення снаряда в будівлі почалася сильна пожежа, на місці багато карет швидкої допомоги. У мережі пишуть, що це може бути найбільшою трагедією з початку війни.

Російські військові завдали ракетного удару по цивільному об'єкту в Полтавській області, є постраждалі. Про це написав у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації ОВА Дмитро Лунін.

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За його інформацією, є постраждалі. Подробиці Лунін обіцяє дати пізніше.

Ракетний удар по Кременчуку — прилетіло в торговий центр

Політолог і журналіст Юрій Романенко заявив, що російська ракета прилетіла в один із місцевих торгових центрів. У Telegram-каналах з'явилася інформація про потрапляння у житловий комплекс.

"Швидше за все, це найбільша трагедія з початку війни", — пишуть у Telegram-каналах.

"Кременчук. Приліт у дуже людне місце. Пожежа. Фото, відео не публікуємо. Вся надія на рятувальників і лікарів. Дуже багато загиблих. Йо…ні терористи", – написав у Telegram український нардеп Олексій Гончаренко.

Очевидці розповідають, що біля торгового центру, в який влучила ракета, є багато карет швидкої допомоги. У будівлі почалася сильна пожежа.

Нагадаємо, що російські військові вранці 26 червня випустили по Києву ракети Х101 із бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 із Каспійського моря. Снаряди потрапляли по житлових кварталах.

Уночі цього ж дня ракетні удари завдали по житлових районах Немишлянського та Холодногірського районів Харкова, загорілися балкони квартири у багатоповерхівках, автомобілі та гаражі.