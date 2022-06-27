Армия РФ ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге: много погибших (фото, видео)

Очевидцы говорят, что после попадания снаряда в здании начался сильный пожар, на месте много карет скорой помощи. В сети пишут, что это может быть самой крупной трагедией с начала войны.

Российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в Полтавской области, есть пострадавшие. Об этом написал в Telegram глава Полтавской областной военной администрации ОВА Дмитрий Лунин.

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По его информации, есть пострадавшие. Подробности Лунин обещает дать позже.

Ракетный удар по Кременчугу – прилетело в торговый центр

Политолог и журналист Юрий Романенко заявил, что российская ракета прилетела в один из местных торговых центров. В Telegram-каналах появилась информация о попадании в жилой комплекс.

"Скорее всего это самая крупная трагедия с начала войны", – пишут в Telegram-каналах.

"Кременчуг. Прилет в очень людное место. Пожар. Фото, видео не публикуем. Вся надежда на спасателей и врачей. Очень много погибших. Е…ные террористы", – написал в Telegram украинский нардеп Алексей Гончаренко.

Очевидцы рассказывают, что возле торгового центра, в который попала ракета, находится много карет скорой помощи. В здании начался сильный пожар.

Напомним, что российские военные утром 26 июня выпустили по Киеву ракеты Х101 с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из Каспийского моря. Снаряды попадали по жилым кварталам.

Ночью в этот же день ракетные удары нанесли по жилым районам Немышлянского и Холодногорского районов Харькова, загорелись балконы квартиры в многоэтажках, автомобили и гаражи.