"Секунда — и нас засыпало": ВС РФ ударили ракетами по жилым кварталам Харькова (фото, видео)

Российские снаряды летели в медкомплекс, гаражи и прочую гражданскую инфраструктуру. Один из пострадавших сказал, что сразу после воздушной тревоги в его жилье попала ракета, стены дома оказались в спальне.

Российские военные ночью нанесли ракетные удары по жилым районам Немышлянского и Холодногорского районов Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

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Оккупанты били исключительно по гражданской инфраструктуре, что свидетельствует о терроре против мирного населения, подчеркнул он.

Из-за обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили и гаражи. Около 23.00 часов российская ракета попала в двухэтажное здание Холодногорского района Харькова. Двоих харьковчан с травмами госпитализировали.

После 0.00 в Немышлянском районе ВС РФ обстреляли больницу, повреждены крыша, технический этаж, операционная на 7 этаже и перекрытие 6-го этажа в рентгенкабинете. Пострадавших нет, добавил Синегубов.

В местных Telegram-каналах пишут о прилетах на микрорайоне Салтовка. Ракетой снесло квартиру на 9 этаже, во дворе сгорело несколько машин. Пользователи соцсетей публикуют кадры с результатами ночного попадания ракеты в медкомплекс.

Житель разрушенного дома в Холодногорском районе на улице Чеботарской Игорь Биденко рассказал "Суспільному", что в момент попадания боеприпаса в доме был только он с женой Ольгой. Дети и внуки уехали в Германию, а соседи — на Западную Украину.

"23:00, мы с женой были дома, в спальне. Воздушная тревога, одна секунда — и нас засыпало. Все. Не успели ничего, не то чтобы отреагировать, — даже звука попадания не слышали. Воздушная тревога — и сразу кирпич на голову упал. Внутри стены все залетели к нам в спальню. Она на первом этаже в глубине дома", — сказал мужчина.

Ольга Биденко говорит, что под завалами они с мужем были около часа.

"Мы не могли сами выбраться, упали две большие стены, деревянные балки на нас легли. Сверху упал потолок, нас заблокировало. Муж свободной рукой прокопал немного пространства, чтобы воздух заходил", — вспомнила женщина.

Ситуация в Харьковской области

В Харьковской области, по данным главы ОВА, российские военные обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобили.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения – 3 в Харькове, 4 – в Изюмском районе, всех госпитализировали. В Богодуховском районе погибла 79-летняя женщина.

"Самым горячим в области остается Изюмское направление. Враг пытается удержать ранее занятые позиции. ВСУ ежедневно минусуют личный состав и технику оккупантов. Бойцы мотивированы и готовы и дальше защищать жителей Харьковщины", – заключил Синегубов.

Напомним, что армия России утром 26 июня выпустила 14 ракет по Киеву и области, из-за обстрела загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе.

В Новомосковском районе Днепропетровской области оккупанты обстреляли ракетами нефтебазу, атака унесла жизни 3 человек.