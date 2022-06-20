Ракетный удар по Днепропетровщине: глава ОВА сообщил о новых жертвах

Спасатели достали из-под завалов тело третьего мужчины, погибшего на нефтебазе, в которую попали вражеские ракеты.

Число жертв ракетного удара россиян по нефтебазе в Новомосковском районе (Днепропетровская область) возросло. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем телеграм-канале. По его словам, 20 июня спасатели достали из-под завалов тело третьего человека, погибшего в результате ракетной атаки.

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“Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего”, – написал Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА также отметил, что на месте инцидента спасатели работают уже более 48 часов. Пока полностью обуздать пламя им не удалось. Российская армия атаковала нефтебазу Новомосковского района 18 июня. В тот день враг несколько раз обстреливали Днепропетровскую область. Утром оккупанты ударили артиллерией по селу Большая Костромка Криворожского района. Около полудня под ракетный удар попал Кривой Рог. Вечером три российские ракеты разрушили нефтебазу, начался сильный пожар.

Предварительно местные власти сообщали о трех пострадавших, получивших ожоги. В 22:00 стало известно, что пострадавших уже 11. Один мужчина находился в реанимации больницы в тяжелом состоянии.

Утром 19 июня Валентин Резниченко сообщил о том, что на нефтебазе взорвался резервуар с топливом. Один сотрудник ГСЧС погиб. Двоих спасателей госпитализировали с ожогами. В тот же день врачи сообщили о смерти пострадавшего мужчины, за жизнь которого боролись реаниматологи.

Напомним, 27 мая ВС РФ совершили массированный ракетный удар по Днепропетровской области, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. Оккупанты запустили три ракеты с территории Ростовской области, целью которых был полигон Национальной гвардии Украины.

Тогда глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук рассказал, что в Днепровском районе зафиксировали три прилета.