ЗС РФ завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, багато жертв

Одна з ракет, випущених із комплексу "Іскандер-М", прилетіла в казарму Національної гвардії України.

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У п'ятницю вранці, 27 травня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей. Цю інформацію підтвердив голова Центру територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан.

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З його слів, ЗС РФ здійснили обстріл Дніпропетровської області з оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Корбан наголосив, що окупанти здійснювали запуск трьох ракет із території Ростовської області, а метою загарбників був полігон Національної гвардії України. Один із ворожих снарядів потрапив до казарми, внаслідок чого загинули щонайменше 10 людей.

Як зазначив Корбан, також близько 30-35 людей отримали поранення. Жертв, як стверджує голова Центру тероборони, могло бути більшим, але зараз діє наказ Міністерства оборони України про те, що в одному місці заборонено допускати перебування понад 20 осіб.

"Військові орієнтуються на такі накази. Але фізично дуже складно розосередити людей по одному — по два. Навіть у військових наметах військовослужбовці живуть по 15-20 людей. Тому справді сталася трагедія", — підсумував Корбан, коментуючи ранковий ракетний удар ЗС РФ по Дніпропетровській області.

[ + – ] 10 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по казармі Нацгвардії

Про ракетний удар ЗС РФ по Дніпровщині в п'ятницю вранці, 27 травня, поінформував керівник обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, після обстрілу на місці прильоту ракети працювали рятувальні бригади, які займалися розбором завалів і пошуком тих, хто вижив. Резніченко у своєму повідомленні не уточнював, яким саме району Дніпропетровської області ЗС РФ здійснили ракетний удар.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук також підтверджував інформацію про ранковий обстріл та розповів, що у Дніпровському районі зафіксували три прильоти.

Нагадаємо, ЗС РФ вдалося увірватися на околицю прифронтового Сєвєродонецька. За даними військової адміністрації, російська ДРГ зайшла до готелю "Мир", у районі якого велися запеклі бої.

Також повідомляли, що Україна втратила контроль за населеним пунктом Лиман Донецької області. Як стверджував радник голови ОП Олексій Арестович, підрозділам ЗСУ довелося вийти з прифронтового міста на півночі Донеччини.