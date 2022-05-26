Україна втратила контроль над містом Лиман, — Арестович (відео)

Під час інтерв'ю радник голови ОП зазначив про "зростання рівня оперативного управління" в армії окупанта.

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Збройні Сили України відступили з міста Лиман на Донеччині, повідомив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович під час спільного ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.

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Чиновник назвав ці дані непідтвердженою інформацією, проте заявив, що контроль над містом українські військові втратили.

"За неперевіреними даними, ми втратили місто Лиман. Те, як російська армія його захопила, показує, що там дуже талановиті командири і це показує зростання рівня оперативного управління та умінь російської армії", — сказав Арестович.

Він також розповів, що збройні сили РФ намагалися взяти штурмом Сєвєродонецьк, але їхні атаки з трьох напрямків відбили ЗСУ. Проте цей напрямок залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни.

Раніше Фокус розповідав, що війська РФ провалили атаки на Сєвєродонецьк та Авдіївку. За даними Генерального штабу ЗСУ, ЗС РФ кинули зусилля на обстріл ЗСУ та стримування просування на Харківському та Слов'янському напрямках.

Також сьогодні було завдано артилерійського обстрілу Харкова. В його результаті загинуло як мінімум 7 мирних жителів, а ще 17 отримали поранення, серед них — 9-річна дитина. Окупанти вели вогонь, ймовірно, з території Бєлгородської області.