Украина потеряла контроль над городом Лиман, — Арестович (видео)

В ходе интервью советник главы ОП отметил "возросший уровень оперативного управления" в армии оккупанта.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вооруженные Силы Украины отступили из города Лиман в Донецкой области, сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в ходе совместного эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Чиновник назвал эти данные неподтвержденной информацией, однако все же заявил, что контроль над городом украинские военные потеряли.

"По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. То, как российская армия его захватила, показывает, что там очень талантливые командиры и это показывает возросший уровень оперативного управления и умений российской армии", — сказал Арестович.

Он также рассказал, что вооруженные силы РФ пытались взять штурмом Северодонецк, но их атаки с трех направлений были отбиты ВСУ. Тем не менее это направление остается одной из самых горячих точек российско-украинской войны.

Ранее Фокус рассказывал, что войска РФ провалили атаки на Северодонецк и Авдеевку. По данным Генерального штаба ВСУ, ВС РФ бросили усилия на обстрелы ВСУ и сдерживание продвижения на Харьковском и Славянском направлениях.

Также сегодня был нанесен артиллерийский обстрел Харькова. В его результате погибло как минимум 7 мирных жителей, а еще 17 получили ранения, в их числе — 9-летний ребенок. Оккупанты вели огонь, предположительно, с территории Белгородской области.