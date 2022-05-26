Войска РФ провалили атаки на Северодонецк и Авдеевку, – Генштаб ВСУ (видео)

Украинских военных на Донбассе обстреливают из минометов и артиллерии. В Белгородской и Воронежской областях командование оккупантов готовит резервы для возобновления наступления.

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Войска России на Донецком направлении наносят по ВСУ ракетные удары и наращивают авиационную поддержку. Об этом сказано в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

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Cамой горячей точкой, по данным Генштаба, является восток Украины. ВС РФ бросили усилия на обстрелы ВСУ и сдерживание продвижения на Харьковском и Славянском направлениях.

Чтобы выяснить точность позиций украинских военных, захватчики запускают беспилотники "Орлан-10", минируются маршруты возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины. На территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы с целью дальнейшего возобновления наступления.

[ + – ] Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Война с РФ – боевые действия на востоке Украины

Войска РФ на Донецком направлении наносят по ВСУ ракетные удары, наращивают авиационную поддержку и усиливают позиции за счет резервных подразделений.

На Лиманском направлении усилия оккупантов были брошены на огневое поражение в районах Озерного и южнее Лимана. По данным украинских военных, провальное наступление ведется на Северодонецк и Боровское.

Частичный успех захватчики имели возле населенного пункта Устиновка, для нарушения логистического сообщения и недопущения маневра ВСУ, они наносили удары по мостовым переправам.

Российские оккупанты ведут наступление на населенные пункты Камышеваха, Нирково, Берестово и Белогоровка на Бахмутском направлении. Там они успеха не имели, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового ВС РФ получили контроль над селом Медная Руда.

Вражеские войска пытались возобновить наступление на Авдеевском направлении. На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий не было, позиции ВСУ обстреливались из минометов, реактивной и ствольной артиллерии.

На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

Юг и север Украины – ход войны

Активных боевых действий на Южнобужском направлении не было, там продолжались обстрелы ВСУ. Российские инженерные подразделения минировали побережье Каховского водохранилища.

На территории Приднестровского региона Молдовы снижен уровень террористической опасности, личный состав российских войск несет службу в усиленном режиме.

[ + – ] Ранее в Приднестровье возводили на улицах блокпосты Фото: BBC

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений Сил специальных операций, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси.

На Северском направлении ВС РФ оборудуют позиции в приграничных районах Брянской области. Продолжается обстрел из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

Напомним, что в Офисе Президента Украины называли условия освобождения юга Украины – для этого ВСУ должны накопить достаточно сил, а РФ – потерять наступательный потенциал.

Фокус ранее писал, как ВСУ смогли разбить врага на реке Северский Донец, немалую роль в этом сыграли американские гаубицы M777.

По оценкам Минобороны Украины, ситуация на фронте в будущем может обостриться, сейчас боевые действия идут с максимальной интенсивностью.