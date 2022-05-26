Первые залпы М777 были здесь: в ВСУ рассказали, как разбили врага на Северском Донце

Украинцы также испробовали под Белогоровкой необычный метод: выше по реке установили плавучие мины, которые течением прибило к понтонным мостам, наведенным российскими оккупантами.

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Военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в уничтожении группировки российский войск, рассказали журналистам The New York Times, как удалось сорвать переправу врага через Северский Донец. Эта река образует естественный барьер для продвижения оккупантов, подходящих мест для ее форсирования немного, поэтому именно в окрестностях Белогоровки в начале мая разгорелись ожесточенные бои.

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Полковника Дмитрия Кащенко, командовавшего контратакой украинских войск, направили сюда 8 мая. К тому моменту россияне уже успели развернуть понтоны и перебросить часть своих солдат и техники на противоположный берег.

Кащенко рассказал, что украинская пехота продвинулась в этот район на следующий день, но была отбита, понеся потери. Затем украинцы установили линию обороны, чтобы окружить оккупантов, переходящих через понтонный мост. Когда через мост пошли основные силы, на этот район обрушился артиллерийский огонь.

[ + – ] Уничтоженная на берегу Северского Донца российская техника

По словам Кащенко, именно здесь прозвучал один из первых залпов из только что прибывших американских гаубиц M777.

Кроме того, украинцы установили выше по реке плавучие мины, позволив течению донести их до русских понтонов. Это оказалось эффективной тактикой: таким образом удалось взорвать четыре понтонных моста, которые оккупанты упорно строили в одном и том же месте.

[ + – ] Уничтоженная на берегу Северского Донца российская техника

Полковник Кащенко рассказал, что перешедшие через реку российские силы не смогли прорвать украинскую линию обороны. В итоге десятки единиц бронетехники и много пехоты оказались в ловушке: их разбила артиллерия. Украинцы также били по оккупантам, задействованным в инженерных работах на противоположном берегу.

Дмитрий Кащенко отметил, что предлагал россиянам сдаться, крича в мегафон: "Русские, сдавайтесь!" Но он не знает, услышали ли его.

Битва под Белогоровкой не впервые привлекает к себе внимание мировых СМИ. Ранее журналисты CNN сняли о ней сюжет.

Напомним, изучив снимки с места боев, исследователи подсчитали, что под Белогоровкой оккупанты потеряли как минимум 89 единиц техники.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА рассказал, что переправы и техника РФ были ликвидированы. Личный состав противники уничтожен частично, поскольку кому-то удалось бежать и переплыть реку.