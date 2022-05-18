Разгром российских войск в Белогоровке: оккупанты потеряли как минимум 89 единиц техники

Многие танки и БМП были уничтожены взрывом, некоторые затонули. Не объекты ВС РФ удалось подтвердить, поэтому реальные данные, скорее всего, выше.

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Благодаря новым кадрам уничтожения российской техники в Белогоровке Луганской области, опубликованным главредом "Цензор.Нет" Юрием Бутусовым, удалось точнее подсчитать количество ликвидированных российских боевых машин во время неоднократных попыток переправиться через реку Северский Донец. Об этом сообщает пользователь Dreamwidth с ником ioncore.

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Составлена целая база, в которой в общей сложности находится 110 объектов, обнаруженных в Белогоровке и окрестностях.

[ + – ] Карта местонахождения разбитой российской техники в Белогоровке. [ + – ] Карта местонахождения разбитой российской техники в Белогоровке. [ + – ] Карта местонахождения разбитой российской техники в Белогоровке. [ + – ] Карта местонахождения разбитой российской техники в Белогоровке. [ + – ] Карта местонахождения разбитой российской техники в Белогоровке.

58 уничтоженных и затонувших:

10 танков,

31 БМП,

3 БМД,

3 МТ-ЛБ,

1 БРЭМ,

1 БТР-Д,

2 буксирно-моторных катера,

1 а/м понтонного парка и 6 неизвестных объектов;

31 единица возможно уничтоженных или поврежденных:

2 танка,

9 БМП,

4 МТ-ЛБ,

1 ПТС,

9 а/м понтонного парка,

3 понтона на берегу и 3 неизвестных объекта;

4 объекта без видимых повреждений:

2 танка,

1 БМП и 1 неизвестный объект;

Общее количество подтвержденных уничтоженных, затонувших и предположительно уничтоженных и поврежденных объектов — 89 единиц. Из них некоторые могут быть повреждены частично.

Недостаточно фото- и видеоматериалов по северной части Белогоровки, пока удалось подтвердить только один объект. К тому же, российские войска были оттуда выбиты и возвратились к переправе, поэтому, очевидно, учтены не все потери у Белогоровки.

Напомним, что российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону и в очередной раз пытались переправиться через реку Северский Донец.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА рассказал, что переправы и техника РФ были ликвидированы. Личный состав уничтожен частично, поскольку кому-то удалось бежать и плыть к берегу.