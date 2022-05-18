Разгром российских войск в Белогоровке: оккупанты потеряли как минимум 89 единиц техники
Многие танки и БМП были уничтожены взрывом, некоторые затонули. Не объекты ВС РФ удалось подтвердить, поэтому реальные данные, скорее всего, выше.
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Благодаря новым кадрам уничтожения российской техники в Белогоровке Луганской области, опубликованным главредом "Цензор.Нет" Юрием Бутусовым, удалось точнее подсчитать количество ликвидированных российских боевых машин во время неоднократных попыток переправиться через реку Северский Донец. Об этом сообщает пользователь Dreamwidth с ником ioncore.
Составлена целая база, в которой в общей сложности находится 110 объектов, обнаруженных в Белогоровке и окрестностях.
58 уничтоженных и затонувших:
10 танков,
31 БМП,
3 БМД,
3 МТ-ЛБ,
1 БРЭМ,
1 БТР-Д,
2 буксирно-моторных катера,
1 а/м понтонного парка и 6 неизвестных объектов;
31 единица возможно уничтоженных или поврежденных:
2 танка,
9 БМП,
4 МТ-ЛБ,
1 ПТС,
9 а/м понтонного парка,
3 понтона на берегу и 3 неизвестных объекта;
4 объекта без видимых повреждений:
2 танка,
1 БМП и 1 неизвестный объект;
Общее количество подтвержденных уничтоженных, затонувших и предположительно уничтоженных и поврежденных объектов — 89 единиц. Из них некоторые могут быть повреждены частично.
Недостаточно фото- и видеоматериалов по северной части Белогоровки, пока удалось подтвердить только один объект. К тому же, российские войска были оттуда выбиты и возвратились к переправе, поэтому, очевидно, учтены не все потери у Белогоровки.
Напомним, что российские войска не оставляют попыток прорвать украинскую оборону и в очередной раз пытались переправиться через реку Северский Донец.
Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили понтонные переправы для техники и солдат ВС РФ. Глава Луганской ОВА рассказал, что переправы и техника РФ были ликвидированы. Личный состав уничтожен частично, поскольку кому-то удалось бежать и плыть к берегу.