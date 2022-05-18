Розгром російських військ у Білогорівці: окупанти втратили як мінімум 89 одиниць техніки

Багато танків і БМП було знищено вибухом, деякі затонули. Не всі об'єкти ЗС РФ вдалося підтвердити, тому реальні дані, швидше за все, вищі.

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Завдяки новим кадрам знищення російської техніки в Білогорівці Луганської області, опублікованим головним редактором "Цензор.Нет" Юрієм Бутусовим, вдалося точніше підрахувати кількість ліквідованих російських бойових машин під час неодноразових спроб переправитися через річку Сіверський Донець. Про це повідомляє користувач Dreamwidth із ніком ioncore.

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Складено цілу базу, в якій загалом перебуває 110 об'єктів, виявлених у Білогорівці й околицях.

[ + – ] Карта місцезнаходження розбитої російської техніки в Білогорівці. [ + – ] Карта місцезнаходження розбитої російської техніки в Білогорівці. [ + – ] Карта місцезнаходження розбитої російської техніки в Білогорівці. [ + – ] Карта місцезнаходження розбитої російської техніки в Білогорівці. [ + – ] Карта місцезнаходження розбитої російської техніки в Білогорівці.

58 знищених і затонулих:

10 танків,

31 БМП,

3 БМД,

3 МТ-ЛБ,

1 БРЕМ,

1 БТР-Д,

2 буксирно-моторні катери,

1 а/м понтонного парку та 6 невідомих об'єктів;

31 одиниця можливо знищених або пошкоджених:

2 танки,

9 БМП,

4 МТ-ЛБ,

1 ПТС,

9 а/м понтонного парку

3 понтони на березі та 3 невідомі об'єкти;

4 об'єкти без видимих пошкоджень:

2 танки,

1 БМП і 1 невідомий об'єкт.

Загальна кількість підтверджених знищених, затонулих і, ймовірно, знищених і пошкоджених об'єктів — 89 одиниць. Із них деякі можуть бути частково пошкоджені.

Недостатньо фото- та відеоматеріалів з північної частини Білогорівки, поки що вдалося підтвердити лише один об'єкт. До того ж, російські війська були звідти вибиті та повернулися до переправи, тому, очевидно, врахували не всі втрати в Білогорівці.

Нагадаємо, що російські війська не залишають спроб прорвати українську оборону та вкотре намагалися переправитися через річку Сіверський Донець.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдатів ЗС РФ. Глава Луганської ОВА розповів, що переправи та техніка РФ були ліквідовані. Особистий склад знищено частково, оскільки комусь вдалося втекти та попливти до берега.