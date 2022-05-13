"Білогорівка 5:0". Росіяни знову намагаються форсувати Сіверський Донець, — Гайдай (відео)

За словами голови Луганської ОВА, війська РФ кинули всі сили на прорив української оборони. При цьому вони вчергове намагаються переправитися річкою Сіверський Донець, причому в тому ж місці, де їх уже кілька разів громили.

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Ситуація на Луганщині ускладнюється, ворог кинув усі сили, щоб прорвати хоч десь лінію оборони, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, минулої доби в області нарахували проходження більш ніж 2 тис. одиниць російської техніки, на фронт звезли дуже багато особового складу окупаційних військ. Вони штурмують Рубіжне, Гірську громаду з боку Золотого та Нижнього, а також околиці Сєвєродонецька. Українські сили здобули підкріплення. Щоб зупинити просування окупантів, в області довелося підірвати автомобільний міст.

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При цьому в районі Білогорівки утворився аналог знаменитої Чорнобаївки: росіяни вкотре намагаються навести там понтонні переправи через річку Сіверський Донець, щоб перекинути техніку та людей.

"Вони реальні ідіоти, тому що в одних і тих же місцях намагаються побудувати понтонні переправи, — сказав Гайдай. — Там уже спалено понад 70 одиниць рашистської техніки. Можливо, вони просто хочуть зі своєї техніки зробити переправу? Іншого пояснення цих дій у мене немає ".

За словами голови ОВА, незважаючи на тиск, українські сили третій місяць тримають лінію оборони, і весь цей час ворог обстрілює наші позиції з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, завдає авіаударів.

"Вони просто все знищують. За перехопленнями ми розуміємо, що прорвати оборону вони не можуть, тому просто намагаються все перетворити на пустелю, щоб не було за що вчепитися", — підкреслив Сергій Гайдай.

Він розповів, що в області є населені пункти, які були зруйновані на 80%. Зруйновано й інфраструктуру: магістральні газопроводи, попаснянський водоканал. На їхнє відновлення знадобляться місяці.

Що відбувалося в Білогорівці

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнали великих втрат у Луганській області під час спроби форсувати річку Сіверський Донець — 73 одиниці техніки.

Український військовослужбовець-інженер і офіцер зі знешкодження вибухонебезпечних предметів розповів, як вдалося зірвати переправу росіян, які мали намір форсувати річку, а потім оточити Лисичанськ. Вивчивши місцевість, інженер вказав місце, де найімовірніше ЗС РФ намагатимуться прокласти переправу. Саме там рано-вранці 8 травня почали будувати понтонний міст. Коли розвідка повідомила, що міст зведений, по окупантах почали завдавати ударів українська важка артилерія й авіація.

[ + – ] Розбита біля Білогорівки російська військова техніка Фото: Генштаб ЗСУ

На ранок 9 травня міст було знищено. Близько 30-50 одиниць техніки, які подолали переправу, застрягли на березі без змоги відійти. Противник три дні намагався форсувати переправу та все зводив і зводив мости. Проте українські військові відбили всі атаки.