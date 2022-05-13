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"Білогорівка 5:0". Росіяни знову намагаються форсувати Сіверський Донець, — Гайдай (відео)

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Білогорівка, розбитий понтонний міст, розбита російська техніка
Фото: InformNapalm | Росіяни з незрозумілою завзятістю намагаються побудувати переправу в місці, де їх щоразу розбивають

За словами голови Луганської ОВА, війська РФ кинули всі сили на прорив української оборони. При цьому вони вчергове намагаються переправитися річкою Сіверський Донець, причому в тому ж місці, де їх уже кілька разів громили.

Ситуація на Луганщині ускладнюється, ворог кинув усі сили, щоб прорвати хоч десь лінію оборони, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, минулої доби в області нарахували проходження більш ніж 2 тис. одиниць російської техніки, на фронт звезли дуже багато особового складу окупаційних військ. Вони штурмують Рубіжне, Гірську громаду з боку Золотого та Нижнього, а також околиці Сєвєродонецька. Українські сили здобули підкріплення. Щоб зупинити просування окупантів, в області довелося підірвати автомобільний міст.

При цьому в районі Білогорівки утворився аналог знаменитої Чорнобаївки: росіяни вкотре намагаються навести там понтонні переправи через річку Сіверський Донець, щоб перекинути техніку та людей.

"Вони реальні ідіоти, тому що в одних і тих же місцях намагаються побудувати понтонні переправи, — сказав Гайдай. — Там уже спалено понад 70 одиниць рашистської техніки. Можливо, вони просто хочуть зі своєї техніки зробити переправу? Іншого пояснення цих дій у мене немає ".

За словами голови ОВА, незважаючи на тиск, українські сили третій місяць тримають лінію оборони, і весь цей час ворог обстрілює наші позиції з артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, завдає авіаударів.

"Вони просто все знищують. За перехопленнями ми розуміємо, що прорвати оборону вони не можуть, тому просто намагаються все перетворити на пустелю, щоб не було за що вчепитися", — підкреслив Сергій Гайдай.

Він розповів, що в області є населені пункти, які були зруйновані на 80%. Зруйновано й інфраструктуру: магістральні газопроводи, попаснянський водоканал. На їхнє відновлення знадобляться місяці.

Що відбувалося в Білогорівці

Раніше повідомлялося, що російські війська зазнали великих втрат у Луганській області під час спроби форсувати річку Сіверський Донець — 73 одиниці техніки.

Український військовослужбовець-інженер і офіцер зі знешкодження вибухонебезпечних предметів розповів, як вдалося зірвати переправу росіян, які мали намір форсувати річку, а потім оточити Лисичанськ. Вивчивши місцевість, інженер вказав місце, де найімовірніше ЗС РФ намагатимуться прокласти переправу. Саме там рано-вранці 8 травня почали будувати понтонний міст. Коли розвідка повідомила, що міст зведений, по окупантах почали завдавати ударів українська важка артилерія й авіація.

Білогорівка, розбитий понтонний міст, розбита російська техніка
Розбита біля Білогорівки російська військова техніка
Фото: Генштаб ЗСУ

На ранок 9 травня міст було знищено. Близько 30-50 одиниць техніки, які подолали переправу, застрягли на березі без змоги відійти. Противник три дні намагався форсувати переправу та все зводив і зводив мости. Проте українські військові відбили всі атаки.