"Белогоровка 5:0". Россияне опять пытаются форсировать Северский Донец, — Гайдай (видео)

По словам главы Луганской ОВА, войска РФ бросили все силы на прорыв украинской обороны. При этом они в очередной раз пытаются переправиться через реку Северный Донец, причем в том же месте, где их уже несколько раз громили.

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Ситуация в Луганской области осложняется, враг бросил все силы, чтобы прорвать хоть где-нибудь линию обороны, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, за минувшие сутки в области насчитали прохождение более чем 2 тыс. единиц российской техники, на фронт свезли очень много личного состава оккупационных войск. Они штурмуют Рубежное, Горскую громаду со стороны Золотого и Нижнего, а также окраины Северодонецка. Украинские силы получили подкрепление. Чтобы остановить продвижение оккупантов, в области пришлось подорвать автомобильный мост.

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При этом в районе Белогоровки образовался аналог знаменитой Чернобаевки: россияне в очередной раз пытаются навести там понтонные переправы через реку Северский Донец, чтобы перебросить технику и людей.

"Они реально идиоты, потому что в одних и тех же местах пытаются построить понтонные переправы, — сказал Гайдай. — Там уже сожжено более 70 единиц рашистской техники. Возможно, они просто хотят из своей техники сделать переправу? Другого объяснения этих действий у меня нет".

По словам главы ОВА, несмотря на натиск, украинские силы третий месяц держат линию обороны, и все это время враг обстреливает наши позиции из артиллерии, минометов, танков, РСЗО, наносит авиаудары.

"Они просто все уничтожают. По перехватам мы понимаем, что прорвать оборону они не могут, поэтому просто пытаются все превратить в пустыню, чтобы не за что было уцепиться", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он рассказал, что в области есть населенные пункты, которые разрушены на 80%. Разрушена и инфраструктура: магистральные газопроводы, попаснянский водоканал. На их восстановление понадобятся месяцы.

Что происходило в Белогоровке

Ранее сообщалось, что российские войска понесли крупные потери в Луганской области при попытке форсировать реку Северский Донец: 73 единицы техники.

Украинский военнослужащий-инженер и офицер по обезвреживанию взрывоопасных предметов рассказал, как удалось сорвать переправу россиян, которые намеревались форсировать реку, а затем окружить Лисичанск. Изучив местность, инженер указал место, где наиболее вероятно ВС РФ будут пробовать проложить переправу. Именно там ранним утром 8 мая начали строить понтонный мост. Когда разведка сообщила, что мост возведен, по оккупантам начали наносить удары украинская тяжелая артиллерия и авиация.

[ + – ] Разбитая у Белогоровки российская военная техника Фото: Генштаб ВСУ

К утру 9 мая мост был уничтожен. Около 30-50 единиц техники, которые преодолели переправу, застряли на берегу без возможности отойти. Противник три дня пытался форсировать переправу и все возводил, и возводил мосты. Однако украинские военные отбили все атаки.