ВС РФ потеряли 70 единиц техники при попытке форсировать Северский Донец

Российские войска понесли крупные потери в Луганской области, пытаясь перейти реку Северский Донец а с помощью понтонных переправ.

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Наступление российских оккупантов через реку Северский Донец в Луганской области было остановлено украинскими военными, сообщает волонтерская организация Inform Napalm на своей странице в Telegram.

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Войска российской армии понесли крупные потери при маневре через понтонные переправы. По данным аналитика "Blue Sauron" в Twitter, россияне потеряли 73 единицы техники.

"Подсчет потерь русских в результате печально известного неудачного перехода русских через реку Северский Донец возле Белогоровки. Всего было уничтожено/брошено 73 единицы российской техники, в том числе БТГ на сумму 1 ББМ", — отметил аналитик.

[ + – ] Подсчет российской военной техники на реке Северский Донец

Российские войска пытались пройти через реку, чтобы взять в окружение крупные города Луганской области: Лисичанск и Северодонецк.

Ранее Фокус рассказывал, как украинские военные разбили колонну российской техники на понтонных переправах. Инженер ВСУ рассказал о разведке местности, анализе точек, где вероятно возведение мостов, а также о том, как отработала украинская артиллерия и авиация по российским войскам.

После дня боев, на утро 9 мая мост был уничтожен. Около 30-50 единиц техники, которые преодолели переправу, застряли на украинской стороне реки без возможности отойти. Они попытались построить новый мост.

Украинская авиация начала массированную бомбардировку местности, уничтожив там все остатки российских военных, а также другие понтонные переправы. Как пишет военный, есть слухи о 1500 погибших у российской стороны.

Об опасности перехода через реку и возможного окружения Северодонецка предупреждал военный аналитик Том Купер. Он отметил, что контранступление ВСУ под Харьковом — это результат решения ВС РФ сконцентрироваться на продвижении южнее реки Северский Донец.