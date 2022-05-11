План G для РФ: военный аналитик об угрозе для Северодонецка и переправы через Северский Донец

По словам Тома Купера, контранступление ВСУ под Харьковом — это результат решения ВС РФ сконцентрироваться на продвижении южнее реки Северский Донец.

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Австрийский военный аналитик Том Купер опубликовал небольшое обновление касательно ситуации с российскими переправами через Северский Донец.

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По словам Купера, ситуация вокруг Северского Донца его не радует. Причина в том, что в ВСУ сверху "полное молчание", а снизу — "обычное хвастовство". Нет единой официальной информации, а в сети публикуют сборник кусочков данных.

[ + – ] Карта пантонных переправ через Северский Донец войск РФ

Том Купер обращает внимание на следующие факторы:

Больше месяца назад уже была схожая ситуация с переправами. ВС РФ атаковали Изюм с двух сторон. Они смогли прорваться с западной стороны, перекинув два понтонных моста.

Все неофициальные украинские источники говорили, что переправы были уничтожены, что подтверждалось фото и видео с затонувшей техникой и разрушенными мостами

В лучшем случае это был временный успех. ВСУ действительно уничтожили одну переправу, но русские использовали другой мост для переправы, что дало им продвинуться южнее Изюма.

Однако нынешняя ситуация с Северско-Белогоровским гораздо хуже.

Все официальные источники молчат о ситуации точно так же, как и в случае с прорывом войск РФ южнее Изюма Все неофициальные источники говорят о разрушении одного-двух мостов Российские источники утверждают, что у них возведено как минимум четыре моста Уничтожение двух других мостов не упоминается ни в одном из известных Куперу украинских источников информации

Вместо этого, продолжает аналитик, все радуются успехами ВСУ севернее Харькова и выходу к границе с РФ. Это действительно большое достижение, но игнорировать проблемы не может быть хорошей идеей.

Том Купер делает вывод, что ВС РФ просто ослабили свои позиции севернее Харькова, чтобы усилить части, переходящие через Северский Донец. В ином случае они бы не смогли построить ни одного моста, не закрепив плацдарм для этого.

Также у военного обозревателя вызывают опасения кадры с беспилотника.

"Возможно, они могут означать что-то вроде "они у нас на виду, все под контролем". Извините, иметь кого-то/что-то в поле зрения – это одно, а реально уничтожить этого кого-то/что-то – совсем другое дело", — заявляет Купер.

Если посмотреть на количество переброшенной техники, то создается впечатление, что ВС РФ через один мост бросает целую батальонно-тактическую группу — это около 50-60 единиц техники. И это только один из мостов, а всего их четыре.

[ + – ] Переправа через Северский Донец [ + – ] Переправа через Северский Донец [ + – ] Переправа через Северский Донец

Поэтому судя только по количеству мостов Купер предполагает, что ВС РФ перебросили как минимум 4 БТГ для этой операции вдоль 10-километровой линии фронта.

Эти понтонные переправы находятся в относительной близости к центральному участку зоны ООС, особенно к Попасной, где сконцентрированы крупные силы ВС РФ, включая ЧВК Вагнера и как минимум одну 150-я мотострелковую дивизию.

[ + – ] Расстояние от Белогоровки до Попасной

Такой беглый взгляд позволят объяснить быстрое продвижение из Белогоровки в Попасную, что всего в 45 км. Этот путь позволяет обойти украинские укрепления в районе Лисичанска и окружить ВСУ в районе Северодонецка.

Это может разрушить весь северный сектор зоны ООС или окружит его. При этом у ВС РФ есть войска и снабжение для ведения операций на оперативном уровне.

11 мая появилась информация об обстреле Горского, что может означать, что что-то происходит на этом маршруте.

В заключение Купер пишет такую оценку событий — нынешние действия ВС РФ он называет "планом G" — это российский "Шверпункт". Крупная операция, которую нельзя недооценивать. Поэтому в Киеве должен кто-то разъяснить, что происходит между Белогоровкой и Попасной.

Напомним, 9 мая СМИ опубликовали информацию об уничтожении понтонного моста через Северский Донец.

В Минобороны Украины рассказали, что российские войска пытаются форсировать Северский Донец для наступления на Северск и Лисичанск Луганской области.