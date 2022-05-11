План G для РФ: військовий аналітик про загрозу для Сєвєродонецька та переправи через Сіверський Донець

За словами Тома Купера, контранступ ЗСУ під Харковом — це результат рішення ЗС РФ сконцентруватися на просуванні на південь від річки Сіверський Донець.

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Австрійський військовий аналітик Том Купер опублікував невелике оновлення щодо ситуації з російськими переправами через Сіверський Донець.

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За словами Купера, ситуація навколо Сіверського Дінця його не тішить. Причина в тому, що в ЗСУ зверху "повне мовчання", а знизу — "звичайні хвастощі". Немає жодної офіційної інформації, а в мережі публікують збірку шматочків даних.

[ + – ] Карта понтонних переправ через Сіверський Донець військ РФ

Том Купер звертає увагу на такі фактори:

Понад місяць тому вже була схожа ситуація з переправами. ЗС РФ атакували Ізюм із двох сторін. Вони змогли прорватися із західного боку, перекинувши два понтонні мости.

Усі неофіційні українські джерела говорили, що переправи були знищені, що підтверджувалося фото та відео із затонулою технікою та зруйнованими мостами

У найкращому разі це був тимчасовий успіх. ЗСУ дійсно знищили одну переправу, але росіяни використали інший міст для переправи, що дало їм просунутися на південь від Ізюма.

Проте нинішня ситуація із Сіверсько-Білогорівським напрямком набагато гірша.

Усі офіційні джерела мовчать про ситуацію так само, як і у випадку з проривом військ РФ на південь від Ізюма. Усі неофіційні джерела говорять про руйнування одного-двох мостів. Російські джерела стверджують, що в них зведено як мінімум чотири мости. Знищення двох інших мостів не згадується в жодному з відомих Куперу українських джерел інформації.

Натомість, продовжує аналітик, усі радіють успіхами ЗСУ на північ від Харкова та виходу до кордону з РФ. Це справді велике досягнення, але ігнорувати проблеми не може бути гарною ідеєю.

Том Купер робить висновок, що ЗС РФ просто послабили свої позиції на північ від Харкова, щоб посилити частини, що переходять через Сіверський Донець. В іншому випадку вони не змогли б побудувати жодного мосту, не закріпивши плацдарм для цього.

Також у військового оглядача викликають побоювання кадри з безпілотника.

"Можливо, вони можуть означати щось на зразок "вони в нас на виду, все під контролем". Вибачте, мати когось/щось у полі зору — це одне, а реально знищити цього когось/щось — зовсім інша справа", — заявляє Купер.

Якщо подивитися на кількість перекинутої техніки, то складається враження, що ЗС РФ через один міст кидає цілу батальйонно-тактичну групу — близько 50-60 одиниць техніки. І це лише один із мостів, а всього їх чотири.

[ + – ] Переправа через Сіверський Донець [ + – ] Переправа через Сіверський Донець [ + – ] Переправа через Сіверський Донець

Тому, судячи лише за кількістю мостів, Купер припускає, що ЗС РФ перекинули щонайменше 4 БТГ для цієї операції вздовж 10-кілометрової лінії фронту.

Ці понтонні переправи розташовані у відносній близькості до центральної ділянки зони ООС, особливо до Попасної, де сконцентровані великі сили ЗС РФ, включаючи ПВК "Вагнера" та як мінімум одну 150-ту мотострілецьку дивізію.

[ + – ] Відстань від Білогорівки до Попасної

Такий побіжний погляд дозволять пояснити швидке просування з Білогорівки до Попасної, що всього за 45 км. Цей шлях дозволяє обійти українські укріплення в районі Лисичанська й оточити ЗСУ в районі Сєвєродонецька.

Це може зруйнувати весь північний сектор зони ООС або оточити його. При цьому в ЗС РФ є війська та постачання для ведення операцій на оперативному рівні.

11 травня з'явилася інформація про обстріл Гірського, що може означати, що відбувається на цьому маршруті.

На закінчення Купер пише таку оцінку подій — нинішні дії ЗС РФ він називає "планом G" — це російський "Шверпункт". Велика операція, яку не можна недооцінювати. Тож у Києві має хтось роз'яснити, що відбувається між Білогорівкою та Попасною.

Нагадаємо, 9 травня ЗМІ опублікували інформацію про знищення понтонного мосту через Сіверський Донець.

У Міноборони України розповіли, що російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець для наступу на Сіверськ і Лисичанськ Луганської області.