Разрушили планы РФ: боец ВСУ об уничтожении переправ через Северский Донец (фото)

Инженер ВСУ рассказал о разведке местности, анализа точек, где вероятно возведение мостов, а также о том, как отработала украинская артиллерия и авиация по российским войскам.

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Украинский военнослужащий-инженер и офицер по обезвреживанию взрывоопасных предметов Максим опубликовал в Твиттер.

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По словам военного, до полномасштабного вторжения, он уже прошел одну ротацию на Донбассе. Недавно он выполнял задание, которое сильно повлияло на потери ВС РФ, и разрушило их планы по окружению Лисичанска-Северодонецка.

Уничтожение понтонной переправы через Северский Донец — как это было

Как рассказывает боец, 6 мая его командир попросил провести инженерную разведку на Северском Донце. Военные получили разведданые от передовых частей, что на другом берегу реки ВС РФ собирают технику.

7 мая вместе с разведывательными частями прикрытия Максим выехал на разведку в район Григоровки и Белогоровки. Именно в районе последней было скопление российской техники. После исследования местности, инженер указал место, где наиболее вероятно ВС РФ будут пробовать проложить переправу.

Используя дальномеры военные вычислили, что река имеет ширину 80 метров. Для создания понтонной переправы потребуется 8 частей моста по 10 метров каждая.

[ + – ] На карте указаны места, где россияние могли пробовать построить переправу

Зная течение реки военный знал, что для сооружения переправы потребуются моторные лодки, и как минимум два часа работы. Для перепроверки всей информации у военного ушел один день. Завершив анализ, всю работу Максим передал своим командирам.

Как удалось подорвать понтонную переправу

Подразделение, наблюдавшим за указанным участком реки нужно было быть на чеку. Индикатором начала операции будет шум моторных лодок. Военный отмечает, что видимость в том районе была плохой — российские оккупанты подожгли леса и поля рядом, а также забросали территорию дымовыми шашками. Вдобавок ко всему погода была туманной.

Ранним утром 8 мая военные услышали гул моторов именно в том месте, на которое офицер и показал. Он также был на месте, чтобы проверить это. Был поднят в воздух БПЛА, чтобы увидеть все с воздуха. ВС РФ начали возводить понтонный мост.

Украинская артиллерия была готова. Удалось подтвердить, что РФ установили 7 частей из 8. Также удалось перебросить через реку часть войск и транспортных средств.

Спустя 20 минут после информации от разведки о том, что мост возведен, вступила в бой тяжелая артиллерия и украинская авиация. По словам Максима, он никогда в жизни не видел и не слышал такого тяжелого боя.

После дня боев, на утро 9 мая мост был уничтожен. Около 30-50 единиц техники, которые преодолели переправу, застряли на украинской стороне реки без возможности отойти. Они попытались построить новый мост.

Украинская авиация начала массированную бомбардировку местности, уничтожив там все остатки российских военных, а также другие понтонные переправы. Как пишет военный, есть слухи о 1500 погибших у российской стороны.

[ + – ] Уничтоженная переправа и техника ВС РФ

10 мая понтонные мосты были полностью уничтожены. Именно в этот день в сети и начали появляться фото с ними.

"Их стратегической целью было форсировать реку, а затем окружить Лисичанск. Они с треском провалились", — резюмирует Максим.

Противник три дня пытался форсировать переправу и все возводил, и возводил мосты. Украинские военные отбили все атаки.

Боец ВСУ считает, что его разведка, а также расчеты позволили переиграть российских инженеров. Плюс наблюдатели искали не визуальное подтверждение целей, а звуковое, что также сыграло свою роль.

Напомним, при успешном форсировании Северского Донца ВС РФ могут окружить силы ВСУ в Северодонецке.

9 мая СМИ опубликовали информацию об уничтожении понтонного моста через Северский Донец.

В Минобороны Украины рассказали, что российские войска пытаются форсировать Северский Донец для наступления на Северск и Лисичанск Луганской области.