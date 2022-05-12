Зруйнували плани РФ: боєць ЗСУ про знищення переправ через Сіверський Донець (фото)

Інженер ЗСУ розповів про розвідку місцевості, аналіз точок, де можливе зведення мостів, а також про те, як відпрацювала українська артилерія та авіація по російських військах.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Український військовослужбовець-інженер та офіцер зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Максим опублікував у Твіттері.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами військового, до повномасштабного вторгнення він уже пройшов одну ротацію на Донбасі. Нещодавно він виконував завдання, яке сильно вплинуло на втрати ЗС РФ і зруйнувало їхні плани щодо оточення Лисичанська-Сєвєродонецька.

Знищення понтонної переправи через Сіверський Донець — як це було

Як розповідає боєць, 6 травня його командир попросив провести інженерну розвідку на Сіверському Дінці. Військові отримали розвіддані від передових частин, що на іншому березі річки ЗС РФ збирають техніку.

7 травня разом із розвідувальними частинами прикриття Максим виїхав на розвідку до району Григорівки та Білогорівки. Саме в районі останньої було скупчення російської техніки. Після дослідження місцевості, інженер вказав місце, де найімовірніше ЗС РФ намагатимуться прокласти переправу.

Використовуючи далекоміри, військові вирахували, що річка має ширину 80 метрів. Для створення понтонної переправи потрібно 8 частин мосту по 10 метрів кожна.

[ + – ] На карті вказані місця, де росіяни могли намагатися побудувати переправу

Знаючи течію річки, військовий знав, що для спорудження переправи знадобляться моторні човни, і щонайменше дві години роботи. Для повторної перевірки всієї інформації у військового пішов один день. Завершивши аналіз, усю роботу Максим передав своїм командирам.

Як вдалося підірвати понтонну переправу

Підрозділ, який спостерігав за зазначеною ділянкою річки, потрібно було очікувати. Індикатором початку операції буде шум моторних човнів. Військовий зазначає, що видимість у тому районі була поганою — російські окупанти підпалили ліси та поля поряд, а також закидали територію димовими шашками. До того ж погода була туманною.

Рано-вранці, 8 травня, військові почули гул моторів саме в тому місці, на яке офіцер і показав. Він також був на місці, щоб перевірити це. Підняли БПЛА, щоб побачити все з повітря. ЗС РФ почали зводити понтонний міст.

Українська артилерія була готова. Вдалося підтвердити, що РФ встановили 7 частин із 8. Також вдалося перекинути через річку частину військ та транспортних засобів.

Через 20 хвилин після інформації від розвідки про те, що міст зведено, вступила в бій важка артилерія та українська авіація. За словами Максима, він ніколи в житті не бачив і не чув такого тяжкого бою.

Після дня боїв на ранок 9 травня міст знищили. Близько 30-50 одиниць техніки, які подолали переправу, застрягли на українській стороні річки без можливості відійти. Вони спробували збудувати новий міст.

Українська авіація розпочала масоване бомбардування місцевості, знищивши там усі залишки російських військових, а також інші понтонні переправи. Як пише військовий, є чутки про 1500 загиблих у російської сторони.

[ + – ] Знищена переправа та техніка ЗС РФ

10 травня понтонні мости повністю знищені. Саме цього дня в мережі й почали з'являтися фото з ними.

"Їхня стратегічна мета — форсувати річку, а потім оточити Лисичанськ. Вони з тріском провалилися", — резюмує Максим.

Противник три дні намагався форсувати переправу, і все зводив, і зводив мости. Українські військові відбили всі атаки.

Боєць ЗСУ вважає, що його розвідка, а також розрахунки, дозволили переграти російських інженерів. Плюс спостерігачі шукали не візуальне підтвердження цілей, а звукове, що також зіграло свою роль.

Нагадаємо, в разі успішного форсування Сіверського Дінця ЗС РФ можуть оточити сили ЗСУ у Сєвєродонецьку.

9 травня ЗМІ опублікували інформацію про знищення понтонного мосту через Сіверський Донець.

У Міноборони України розповіли, що російські війська намагаються форсувати Сіверський Донець для наступу на Сіверськ та Лисичанськ Луганської області.