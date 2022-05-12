ЗС РФ втратили 70 одиниць техніки під час спроби форсувати Сіверський Донець

Російські війська зазнали великих втрат у Луганській області, намагаючись перейти річку Сіверський Донець, а за допомогою понтонних переправ.

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Наступ російських окупантів через річку Сіверський Донець на Луганщині було зупинено українськими військовими, повідомляє волонтерська організація Inform Napalm на своїй сторінці в Telegram.

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Війська російської армії зазнали великих втрат під час маневру через понтонні переправи. За даними аналітика "Blue Sauron" у Twitter, росіяни втратили 73 одиниці техніки.

"Підрахунок втрат росіян унаслідок сумнозвісного невдалого переходу росіян через річку Сіверський Донець біля Білогорівки. Усього було знищено/покинуто 73 одиниці російської техніки, зокрема БТГ на суму 1 ББМ", — зазначив аналітик.

[ + – ] Підрахунок російської військової техніки на річці Сіверський Донець

Російські війська намагалися пройти річкою, щоб взяти в оточення великі міста Луганської області: Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Раніше Фокус розповідав, як українські військові розбили колону російської техніки на понтонних переправах. Інженер ЗСУ розповів про розвідку місцевості, аналіз точок, де можливе зведення мостів, а також про те, як відпрацювала українська артилерія та авіація по російських військах.

Після дня боїв, на ранок 9 травня міст був знищений. Приблизно 30-50 одиниць техніки, які подолали переправу, застрягли українською стороною річки без можливості відійти. Вони спробували збудувати новий міст.

Українська авіація розпочала масоване бомбардування місцевості, знищивши там усі залишки російських військових, а також інші понтонні переправи. Як пише військовий, є чутки про 1 500 загиблих російської сторони.

Про небезпеку переходу через річку та можливого оточення Сєвєродонецька попереджав військовий аналітик Том Купер. Він зазначив, що контранступ ЗСУ під Харковом — це результат рішення ЗС РФ сконцентруватися на просуванні на південь від річки Сіверський Донець.