Перші залпи М777 були тут: у ЗСУ розповіли, як розбили ворога на Сіверському Дінці

Українці також випробували під Білогорівкою незвичайний метод: вище по річці встановили плавучі міни, які течією прибило до понтонних мостів, наведених російськими окупантами.

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Військовослужбовці ЗСУ, які брали участь у знищенні угруповання російських військ, розповіли журналістам The New York Times, як вдалося зірвати переправу ворога через Сіверський Донець. Ця річка утворює природний бар'єр для просування окупантів, відповідних місць для її форсування небагато, тому саме на околицях Білогорівки на початку травня розгорілися запеклі бої.

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Полковника Дмитра Кащенка, який командував контратакою українських військ, направили сюди 8 травня. Тоді росіяни вже встигли розвернути понтони й перекинути частину своїх солдатів і техніки на протилежний берег.

Кащенко розповів, що українська піхота просунулась у цей район наступного дня, але її відбили, завдавши втрат. Відтак українці встановили лінію оборони, щоб оточити окупантів, що переходять через понтонний міст. Коли через міст пішли основні сили, на цей район звалився артилерійський вогонь.

[ + – ] Знищена на березі Сіверського Дінця російська техніка

За словами Кащенка, саме тут прозвучав один із перших залпів з американських гаубиць M777, що щойно прибули.

Крім того, українці встановили вище по річці плавучі міни, дозволивши течії донести їх до російських понтонів. Це виявилося ефективною тактикою: так вдалося підірвати чотири понтонні мости, які окупанти завзято будували в тому самому місці.

[ + – ] Знищена на березі Сіверського Дінця російська техніка

Полковник Кащенко розповів, що російські сили, що перейшли через річку, не змогли прорвати українську лінію оборони. Внаслідок цього десятки одиниць бронетехніки та багато піхоти опинилися в пастці: їх розбила артилерія. Українці також били по окупантах, залучених в інженерних роботах на протилежному березі.

Дмитро Кащенко зазначив, що пропонував росіянам здатися, кричачи в мегафон: "Росіяни, здайтеся!" Але він не знає, чи його почули.

Битва під Білогорівкою не вперше привертає увагу світових ЗМІ. Раніше журналісти CNN зняли про неї сюжет.

Нагадаємо, вивчивши знімки з місця боїв, дослідники підрахували, що під Білогорівкою окупанти втратили як мінімум 89 одиниць техніки.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ знищили понтонні переправи для техніки та солдатів ЗС РФ. Глава Луганської ОВА розповів, що переправи та техніка РФ ліквідовані. Особовий склад противників знищено частково, оскільки комусь вдалося втекти та переплисти річку.