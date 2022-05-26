Россию нужно истощить: Подоляк сказал, когда ВСУ освободят юг Украины

По словам советника главы ОП, освобождение южных территорий – вопрос не одного дня, но и не года. Украинский флаг будет развеваться над Херсоном быстрее, чем это можно представить.

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Российские оккупанты активно формируют у жителей юга Украины мнение, что государство якобы бросило их, а "русский мир" пришел надолго. Об этом написал в Telegram-канал советник главы Офиса Президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

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Советник назвал эту тактику "полным бредом и классической психологической операцией РФ" с целью вызвать чувство смуты и большой обиды якобы брошенных. Следующим шагом, по его мнению, станет преобразование обиды в "гнев оскорбленных".

"Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил — юг нашей страны будет обязательно освобожден", – добавил Подоляк.

[ + – ] Оккупанты заехали в Херсон в начале войны

Освободить южную часть страны за короткое время не удастся, подчеркнул он.

"Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос рока. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-нибудь может себе представить", – заявил он.

Вся политико-дипломатическая машина Украины работает над предоставлением Украине достаточного количества оружия, чтобы ВСУ смогли освободить временно захваченные ВС РФ территории, добавил Подоляк.

Военная машина, по его словам, сдерживает наступление врага на востоке. Москва бросает на фронт все, что у нее есть, но время на стороне Киева, считает советник главы ОП.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, ВС РФ выстраивают третью линию обороны на захваченных южных территориях Украины. С начала марта там укрепляются оборонительные позиции.

25 мая стало известно, что в Мелитополе захватчики пополняют запасы военной техники старыми танками Т-62, их сняли с хранения в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Армия РФ начала обстрелы по всей линии фронта, столкновения с врагом сейчас идут максимально интенсивно, говорили в Министерстве обороны Украины.