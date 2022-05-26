Бои с ВС РФ максимально интенсивны, обстреливается вся линия фронта, – Маляр

Российская армия штурмует позиции ВСУ на нескольких направлениях. Военные предупреждают, что ситуация обострится и следующие несколько недель будут очень тяжелыми.

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Российские оккупанты задействовали все силы и средства для захвата украинской территории и окружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написала в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Обстановка на фронте, по ее оценкам, сложная и в дальнейшем может обостриться. Вражеская армия ведет обстрелы по всей линии фронта, бои идут с максимальной интенсивностью, заявила Маляр.

Захватчики пытаются штурмовать позиции ВСУ одновременно на нескольких направлениях.

"Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы с полным освобождением наших территорий в международно признанных границах. Надо понимать, что это война и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны", – предупредила замминистра.

Первая битва за Донецкий аэропорт

Сегодня, 8 лет назад, 26 мая 2014 года, ВСУ провели первый бой за Донецкий аэропорт, напомнила Маляр.

"Донецкий аэропорт – это символ несокрушимости украинских воинов. Теперь в этот же ряд встала история обороны "Азовстали". Защитники Донецкого аэропорта, защитники Мариуполя – это яркая иллюстрация нашей непокорности и стремления к свободе", – подчеркнула она.

[ + – ] Донецкий аэропорт не используется по прямому назначению с 26 мая 2014 года

Указанные героические эпизоды русско-украинской войны, по оценке Маляр, должны стать постоянным напоминанием тем, кто на 4-м месяце войны достает из "позорных мюнхенских ящиков предательские идеи" об умиротворении России.

"Этот "бессильный пацифизм" мы отвергаем. Украина будет бороться, а сохранить лицо (президент РФ Владимир) Путин сможет, если уберется из наших территорий", – заключила замминистра.

Война с РФ – в СНБО говорят о нескольких тяжелых неделях

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отметил в Twitter, что у ВС РФ остается еще много оружия и следующие несколько недель будут очень тяжелыми.

Россия, по его словам, изменила тактику – она концентрирует силы для атак на Донецкую и Луганскую области, а также планирует выйти на их административные границы.

"Неправильно недооценивать силу врага. Стратегические планы России остаются неизменными — уничтожить Украину как государство. Мы должны уничтожить "вторую армию" мира, чтобы от РФ никогда больше не исходила угроза независимости и существованию Украины", – заметил Данилов.

[ + – ] Россия свозит в Украину военную технику Фото: aif.ru

Напомним, что генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале полномасштабной войны с РФ говорил о возможности освобождения Херсона и Снигиревки Николаевской области от ВС РФ. Для этого у ВСУ должно быть минимум втрое больше сил.

В Кремле надеются, что Украина согласится с оккупацией части ее территорий в обмен на завершение войны. Москва уже не считает Донецкую и Луганскую области частью Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 мая рассказывал о предложении стран ЕС для Украины пойти на уступки России и отказаться от части территорий. Это происходит из-за заинтересованности Европы в возобновлении бизнес-отношений с РФ.