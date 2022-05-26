У Путина ожидают, что Украина признает оккупацию Россией своих территорий
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, руководство Украины должно осознать сложившуюся в результате полномасштабной войны ситуацию.
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Россия ожидает, что Украина примет требования Кремля по урегулированию полномасштабной войны и согласится с оккупацией своих территорий. Об этом в эфире радио "Маяк" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль рассчитывает на то, что военно-политическое руководство Украины осознает сложившуюся ситуацию.
"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознание де-факто реальной ситуации, которая существует", — продолжил Песков в общении с журналистами.
На уточняющий вопрос собеседников о том, идет ли речь о территориальных компромиссах со стороны Киева, пресс-секретарь Владимира Путина ответил: "Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить".
Помимо этого, Дмитрий Песков возложил ответственность за мировой продовольственный кризис на страны Запада, которые, по его словам, блокируют вывоз зерна из украинских портов.
"Мы категорически неприемлем эти обвинения и наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", — продолжил пресс-секретарь Путина и потребовал отменить санкции, которые препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.
Также Песков отказался считать Донецкую и Луганскую области частью Украины и назвал ОРДЛО независимыми государствами, вопрос развития которых в приоритете у РФ.
Ранее в Офисе президента утверждали, что страны Европы предлагают Украине пойти на уступки России и отказаться от части территорий. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, европейские партнеры заинтересованы в возобновлении бизнес-отношений со страной-агрессором и хотят, чтобы Киев подписал новые Минские соглашения.
Также сообщалось, что Россия хочет провести переговоры с Украиной и Западом для подписания большой сделки.