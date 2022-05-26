У Путина ожидают, что Украина признает оккупацию Россией своих территорий

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, руководство Украины должно осознать сложившуюся в результате полномасштабной войны ситуацию.

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Россия ожидает, что Украина примет требования Кремля по урегулированию полномасштабной войны и согласится с оккупацией своих территорий. Об этом в эфире радио "Маяк" заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, Кремль рассчитывает на то, что военно-политическое руководство Украины осознает сложившуюся ситуацию.

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознание де-факто реальной ситуации, которая существует", — продолжил Песков в общении с журналистами.

На уточняющий вопрос собеседников о том, идет ли речь о территориальных компромиссах со стороны Киева, пресс-секретарь Владимира Путина ответил: "Это не территориальные уступки. Еще раз повторю, Киеву нужно признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить".

[ + – ] РФ ждет от Украины принятие российских требований, - Песков

Помимо этого, Дмитрий Песков возложил ответственность за мировой продовольственный кризис на страны Запада, которые, по его словам, блокируют вывоз зерна из украинских портов.

"Мы категорически неприемлем эти обвинения и наоборот, обвиняем страны Запада в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде", — продолжил пресс-секретарь Путина и потребовал отменить санкции, которые препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

Также Песков отказался считать Донецкую и Луганскую области частью Украины и назвал ОРДЛО независимыми государствами, вопрос развития которых в приоритете у РФ.

Ранее в Офисе президента утверждали, что страны Европы предлагают Украине пойти на уступки России и отказаться от части территорий. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, европейские партнеры заинтересованы в возобновлении бизнес-отношений со страной-агрессором и хотят, чтобы Киев подписал новые Минские соглашения.

Также сообщалось, что Россия хочет провести переговоры с Украиной и Западом для подписания большой сделки.