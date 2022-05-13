РФ хочет провести переговоры не только с Украиной, но и странами Запада, — советник Эрдогана

По словам Ибрагима Калина, в ходе переговорного процесса Кремль заинтересован в заключении большой сделки.

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Россия готова садиться за стол переговоров не только с Украиной, но и странами Запада. Об этом в интервью изданию Türkiye заявил главный советник турецкого президента Ибрагим Калин.

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По его словам, на сегодняшний день сформировался стратегический расчет, в который включена Украина.

Советник Реджепа Эрдогана в интервью журналистам заявил, что власти РФ хотят заключить большу сделку, поэтому за столом переговоров хочет видеть не только украинских переговорщиков, но и представителей стран Запада.

"Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс. Чтобы создать условия переговоров, все стороны, включая Европу и США, должны участвовать в конструктивном диалоге. Мы налаживаем дипломатическую связь с нашими европейскими и американскими собеседниками", — подчеркнул Ибрагим Калин.

Советник турецкого лидера не исключает возможность проведения встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако, как отмечает Калин, для прогресса стороны должны продвинуться в переговорном процессе. Советник также напомнил, что Реджеп Эрдоган, который неоднократно предлагал Стамбул для организации встречи, выступает исключительно за дипломатическое урегулирование войны в Украине.

"Тот факт, что мы можем вести переговоры и с Украиной, и с Россией одновременно, вселяет уверенность в обе стороны и сводит их вместе. Это также дает возможность остановить войну, которая негативно влияет на весь мир. Наши западные союзники сосредоточены на скорейшем прекращении войны. Необходимо понять опасения обеих сторон и выслушать их требования, не игнорируя их. Идея установления нового порядка посредством войны тактически и стратегически неверна. Цена будет тяжелой для всех. Мы видели примеры этого в прошлом. Те, кто хочет продолжать эту войну, могут получить некоторые преимущества в краткосрочной перспективе, но им придется понести стратегические потери в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — подытожил советник Эрдогана в интервью.

Напомним, ранее парамедик полка "Азов" записал обращение к президенту Турции Реджепу Эрдогану и призвал его спасти людей на "Азовстали". По словам медика, Анкара на личном примере знает, что такое оккупация и убийство гражданских, и должна участвовать в эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

Также сообщалось, что Реджеп Эрдоган добивается проведение личной встречи Зеленского и Путина. Турецкий лидер уверен, что будущее Донбасса и прекращение полномасштабной войны будет достигнуто в ходе переговоров именно в Турции.