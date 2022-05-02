Эрдоган считает, что именно в его стране решится будущее востока Украины

Президент Турции заявил, что будет добиваться встречи Путина с Зеленским.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен пригласить глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для переговоров в Стамбул или Анкару, сообщает CNN Turk. Он также анонсировал скорую встречу с Путиным.

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"Скорее всего, на этой неделе у нас будет встреча с г-м Путиным, — сказал Эрдоган. — Мы хотим собрать лидеров вместе в Стамбуле или Анкаре. Точкой принятия решений для шагов, которые должны быть предприняты на востоке Украины, станет Турция".

Президент отметил, что 30 апреля его пресс-секретарь Ибрагим Калын и заместитель министра иностранных дел Седат Онал провели переговоры в Киеве. Там их попросили содействия в эвакуации мирных жителей и решении проблемы с экспортом зерна, которое отправлялось за рубеж из заблокированных украинских портов.

Как сообщал Фокус, 1 мая в осажденном Мариуполе началась эвакуация мирных граждан, которые скрывались от бомбардировок ВС РФ на территории завода "Азовсталь". Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Первая группа гражданских — около 100 человек — в автобусах направилась в сторону Запорожья.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сообщил в комментарии агентству Associated Press, что эвакуация гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе проводится совместно с Международным Комитетом Красного Креста, а также в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

Также Фокус писал о том, что из-за минирования Черного моря и опасений владельцев судов и страховщиков в Украину теперь не следует ни одно торговое судно. Украина производит гораздо больше агропродукции, чем составляют ее собственные потребности, и поэтому может без угрозы для своей продовольственной безопасности экспортировать довольно большие объемы продовольствия. Существенных административных ограничений для экспорта зерновых, подсолнечного масла и многой другой агропродукции со стороны Украины практически нет. То есть, экспорт, фактически, осуществляется как и в условиях мирного времени. Главная задача – найти альтернативные каналы поставок.

Украинский бизнес ищет новые пути для экспорта. К примеру, теперь зерно экспортируется через румынский черноморский порт Констанца. Первая партия украинской кукурузы объемом 71 000 тонн была погружена на сухогруз Unity N 28 апреля.