Ердоган вважає, що саме в його країні вирішиться майбутнє сходу України

Президент Туреччини заявив, що добиватиметься зустрічі Путіна із Зеленським.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір запросити глав Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського для переговорів у Стамбул чи Анкару, повідомляє CNN Turk. Він також анонсував швидку зустріч із Путіним.

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"Швидше за все, цього тижня ми матимемо зустріч із паном Путіним, — сказав Ердоган. — Ми хочемо зібрати лідерів разом у Стамбулі чи Анкарі. Точкою ухвалення рішень для кроків, які мають бути зроблені на сході України, стане Туреччина".

Президент зазначив, що 30 квітня його прессекретар Ібрагім Калин і заступник міністра закордонних справ Седат Онал провели переговори у Києві. Там їх попросили сприяння в евакуації мирних жителів і вирішенні проблеми з експортом зерна, яке вирушало за кордон із заблокованих українських портів.

Як повідомляв Фокус, 1 травня в обложеному Маріуполі почалася евакуація мирних громадян, які переховувалися від бомбардувань ЗС РФ на території заводу "Азовсталь". Цю інформацію підтвердив президент України Володимир Зеленський. Перша група цивільних — майже 100 осіб — в автобусах рушила у бік Запоріжжя.

Представник ООН із гуманітарних питань Савіано Абреу повідомив у коментарі агентству Associated Press, що евакуація цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі проводиться спільно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, а також у координації з українськими та російськими офіційними особами.

Також Фокус писав про те, що через мінування Чорного моря і побоювання власників суден та страховиків в Україну тепер не слідує жодне торгове судно. Україна виробляє набагато більше агропродукції, ніж становлять її власні потреби, і тому може без загрози для своєї продовольчої безпеки експортувати чималий обсяг продовольства. Істотних адміністративних обмежень для експорту зернових, олії та більшості іншої агропродукції з боку України практично немає. Тобто експорт фактично здійснюється як і в умовах мирного часу. Головне завдання — знайти альтернативні канали постачання.

Український бізнес шукає нових шляхів для експорту. Наприклад, тепер зерно експортується через румунський чорноморський порт Констанца. Перша партія української кукурудзи обсягом 71 000 тонн була завантажено на суховантажне судно Unity N 28 квітня.