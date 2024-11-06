Працює мінімум: ситуація у Покровську критична через проблеми з водою, світлом і газом (відео)

За словами очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, у Покровську досі залишаються 11,5 тисяч людей. У місті працюють деякі магазини і "Укрпошта". У Костянтинівській громаді відсутнє опалення. А евакуація з Курахового вже неможлива.

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У Покровській громаді Донецької області продовжують залишатися 18 тисяч людей, у тому числі 99 дітей. Евакуація триває, проте є проблеми з проїздом із боку Селидового. У місті все ще працюють деякі магазини та пошта, але ситуація ускладнена відсутністю стабільного водо-, газо- та електропостачання. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону у середу, 6 листопада.

Ситуація в Покровську

У Покрвську безпекові обмеження діють лише для в’їзду з боку Селидового, решта шляхів до Покровська залишається відкритою для евакуації.

"В самому місті 11,5 тисяч людей, 51 дитина. Місто відкрито для в’їзду-виїзду, евакуація продовжується. Говорили про закриття міста — це з напрямку Селидового ті дороги і під’їзди, які були визначені військовими. У місті працюють деякі крамнички, "Укрпошта". Мінімум працює, але величезні проблеми з водо-, газо- та електропостачанням", — розповів Філашкін.

Складнішою є ситуація у сусідньому Кураховому, де залишається близько тисячі осіб. За слова очільника Донецької ОВА, евакуація звідти зараз неможлива через постійні ворожі обстріли FPV-дронами. Попри це у більшості місцевих жителів бажання залишити Курахове немає, додав Філашкін.

Крім того, без опалення залишається Костянтинівська громада. Усе через безпекову ситуацію, значні пошкодження будинків та перебої з водопостачанням. Утім голова ОВА зазначив, що вдалося забезпечити опалення для двох закладів охорони здоров'я та шести пунктів незламності у громаді.

Влада обіцяє, якщо ситуація поліпшиться і зникне загроза життю та здоров'ю працівників комунальних підприємств, то питання про відновлення опалення розглянуть.

Нагадаємо, 31 жовтня військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що просто зараз наступу на Покровськ не буде. За його словами, ЗС РФ розпочнуть його після створення "опорної лінії" на кількох напрямках навколо міста.

Фокус розповів детальну інформацію про обстановку на Курахівському напрямку та пояснив, куди можуть піти російські окупанти в разі захоплення міста.