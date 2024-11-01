"Їм потрібна опорна лінія": експерт розповів, коли РФ почне наступ на Покровськ

Росіянам спочатку треба захопити села на Курахівському напрямку та просунутися на північний захід, аби створити "буфер безпеки", вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Зараз у Покровську лишаються близько 11 тисяч цивільних, і їхній безпеці щодня загрожують ворожі обстріли. Проте безпосередній наступ на місто росіяни розпочнуть після створення "опорної лінії" на кількох напрямках навколо міста, сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 31 жовтня в ефірі 24 каналу.

Оглядач вважає, що просто зараз наступу на Покровськ не буде. На його думку, після захоплення Вишневого та просування в районі Селидового окупанти підуть спочатку у північно-західному напрямку через села Григорівка та Петрівка.

Росіяни просуватимуться вздовж гирла річки Солона, щоб створити "буфер безпеки" від населеного пункту Жовте до села Даченське, а далі — до Лисівки та Новгородівки, припустив експерт.

"Тобто це буде опорною лінією початку наступальних дій. Коли вони вийдуть на цей рівень — розпочнеться основна фаза вже наступу на Покровськ", – пояснив Коваленко.

Для наступу на Покровськ росіяни мають створити "буфер безпеки" Фото: DeepState

Крім того, для наступальної кампанії загарбники формуватимуть південний фланг на правому березі річки Вовча. Для цього їх необхідно закріпитися в напрямку Курахового, просунутися за лінією Вознесенка — Берестки, і вже тоді розпочнеться наступ на Покровськ.

"Російські війська зараз не почнуть безпосередній наступ на Покровськ з однієї причини: їм треба вийти на певну лінію, від якої вони будуть відштовхуватись", — підсумував військовий оглядач.

Покровський напрямок — зведення генштабу

За інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на 22:00 31 жовтня з початку минулої доби в напрямку Курахового відбулося 56 бойових зіткнень, окупанти намагаються просуватися в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки.

На Покровському напрямку, за даними Генштабу, наші бійці відбили 23 ворожі штурми, ворог втратив 320 осіб вбитими та пораненими. Крім того, наші військові знищили дві російські артилерійські системи, п'ять бойових броньованих машин, пункт управління БпЛА, мотоцикл і два автомобілі, пошкодили танк, артилерійську систему та ще одну броньовану машину.

Зазначимо, 31 жовтня про ситуацію на Покровському напрямку розповідав військовослужбовець 25-ї ОПДБр із позивним "Мучной". Він зазначив, що після захоплення Селидового ЗС РФ тиснуть одразу на декількох напрямках.

Начальник Покровської МВА Сергій Добряк у той самий день повідомляв, що в Покровську зруйновано 80% критичної інфраструктури й у частині міста відсутня електроенергія.

Нагадаємо також, 30 жовтня начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк попереджав, що невдовзі місто заблокують на в'їзд і виїзд, і закликав жителів евакуюватися.