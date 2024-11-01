"Им нужна опорная линия": эксперт рассказал, когда РФ начнет наступление на Покровск

Россиянам сначала надо захватить села на Кураховском направлении и продвинуться на северо-запад, чтобы создать "буфер безопасности", считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Сейчас в Покровске остаются около 11 тысяч гражданских, и их безопасности ежедневно угрожают вражеские обстрелы. Однако непосредственное наступление на город россияне начнут после создания "опорной линии" на нескольких направлениях вокруг города, сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 31 октября в эфире 24 канала.

Обозреватель считает, что прямо сейчас наступления на Покровск не будет. По его мнению, после захвата Вишневого и продвижения в районе Селидово оккупанты пойдут сначала в северо-западном направлении через села Григорьевка и Петровка.

Россияне будут продвигаться вдоль устья реки Солона, чтобы создать "буфер безопасности" от населенного пункта Желтое до села Даченское, а дальше — до Лысовки и Новгородовки, предположил эксперт.

"То есть это будет опорной линией начала наступательных действий. Когда они выйдут на этот уровень — начнется основная фаза уже наступления на Покровск", — пояснил Коваленко.

Для наступления на Покровск россияне должны создать "буфер безопасности" Фото: DeepState

Кроме того, для наступательной кампании захватчики будут формировать южный фланг на правом берегу реки Волчья. Для этого их необходимо закрепиться в направлении Курахово, продвинуться по линии Вознесенка — Берестки, и уже тогда начнется наступление на Покровск.

"Российские войска сейчас не начнут непосредственное наступление на Покровск по одной причине: им надо выйти на определенную линию, от которой они будут отталкиваться", — подытожил военный обозреватель.

Покровское направление — сводка Генштаба

По информации от Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 31 октября с начала минувших суток в направлении Курахово произошло 56 боевых столкновений, оккупанты пытаются продвигаться в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

На Покровском направлении, по данным Генштаба, наши бойцы отбили 23 вражеских штурма, враг потерял 320 человек убитыми и ранеными. Кроме того, наши военные уничтожили две российские артиллерийские системы, пять боевых бронированных машин, пункт управления БпЛА, мотоцикл и два автомобиля, повредили танк, артиллерийскую систему и еще одну бронированную машину.

Отметим, 31 октября о ситуации на Покровском направлении рассказывал военнослужащий 25-й ОПДБр с позывным "Мучной". Он отметил, что после захвата Селидово ВС РФ давят сразу на нескольких направлениях.

Начальник Покровской МВА Сергей Добряк в тот же день сообщал, что в Покровске разрушено 80% критической инфраструктуры и в части города отсутствует электроэнергия.

Напомним также, 30 октября начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк предупреждал, что вскоре город заблокируют на въезд и выезд, и призвал жителей эвакуироваться.