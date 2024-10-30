"Будет трудно": Покровск в Донецкой области заблокируют на въезд и выезд, — МВА

По словам городского головы, сейчас оккупанты находятся в 6 км от Покровска в районе Лысовки. Он призвал людей эвакуироваться до блокировки.

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Город Покровск Донецкой области полностью заблокируют на въезд и выезд с целью обороны. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

По его словам, сейчас в городе остаются 11900 человек, среди них 50 детей, а процесс эвакуации в последнее время замедлился. Инфраструктура в городе фактически уничтожена — 85%. Однако с водой особых проблем нет — в городе действует 325 скважин, из них несколько точек питьевой воды. Раненых вывозят в Доброполье, в Покровске также работает городская больница и несколько семейных врачей ведут прием. Есть запасы продуктов, продолжают работать некоторые магазины и рынок, Укрпочта, банкоматы, соцзащита и ЦПАУ.

По словам городского головы Покровска, сейчас оккупанты находятся в 6 км от Покровска в районе Лысовки. Он также призвал людей эвакуироваться до блокирования города. Он также отметил, что Силы обороны уже перекрывают окраины города.

"Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму, потому что в мороз будет очень трудно, потому что отопительного сезона не будет, но будут пункты обогрева", — подчеркнул Добряк.

Он отметил, что город готовится для обороны и будет закрыт на въезд и выезд.

Напомним, что в Генштабе ВСУ 30 октября сообщили, что на Покровском направлении с начала суток ВС РФ осуществили 11 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Новогродовки и Селидово.