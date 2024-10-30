"Буде важко": Покровськ на Донеччині заблокують на в'їзд та виїзд, — МВА

За словами міського голови, зараз окупанти перебувають за 6 км від Покровська в районі Лисівки. Він закликав людей евакуюватися до блокування.

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Місто Покровськ Донецької області повністю заблокують на в'їзд і виїзд з метою оборони. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Покровська Сергій Добряк.

За його словами, зараз у місті залишаються 11900 осіб, серед них 50 дітей, а процес евакуації останнім часом уповільнився. Інфраструктура в місті фактично знищена — 85%. Проте з водою особливих проблем немає — в місті діє 325 скважин, з них кілька точок питної води. Поранених вивозять в Добропілля, в Покровську також працює міська лікарня і кілька сімейних лікарів ведуть прийом. Є запаси продуктів, продовжують працювати деякі крамниці і ринок, Укрпошта, банкомати, соцзахист і ЦНАП.

За словами міського голови Покровська, зараз окупанти перебувають за 6 км від Покровська в районі Лисівки. Він також закликав людей евакуюватися до блокування міста. Він також зазначив, що Сили оборони вже перекривають околиці міста.

"Ми закликаємо людей виїжджати хоча б на зиму, тому що в мороз буде дуже важко, тому що опалювального сезону не буде, але будуть пункти обігріву", — наголосив Добряк.

Він зауважив, що місто готується для оборони і буде закрите на в'їзд та виїзд.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ 30 жовтня повідомили, що на Покровському напрямку з початку доби ЗС РФ здійснили 11 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки та Селидового.