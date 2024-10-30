ЗС РФ окупували Ясну Поляну, йдуть на Розлив та вирішили погратися "в ігри" біля Лисівки, — бійці

На Покровському напрямку від ранку ЗС РФ здійснили 11 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій. Бійці занепокоєні відсутністю оборонних споруд при можливому відступі і втрату населених пунктів та логістику.

Related video

ЗС РФ просуваються в районі Курахівки та окупували Ясну Поляну. Також вони намагаються прорватися біля Лисівки. Про це в своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив боєць 24 ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"П**ари рухаються та мають успіхи у просуванні. Ясну Поляну ворог вже окупував, наступна ціль Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів, що не так багато для не забудованої місцевості. Щоб тримати оборону на цій ділянці, потрібні фортифікаційні споруди, якщо їх немає, то питання виходу ворога до цього населеного пункту — пару днів", — розповів він.

Захисник також зауважив, що у разі відсутності фортифікаційних споруд виникнуть проблеми із логістикою, а при перших дощах це буде низка втрачених населених пунктів в районі Курахового.

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" проінформував, що на Курахівському напрямку окупанти захопили збагачувальну фабрику та встановили свою ганчірку західніше Курахівки. Зараз вони контролюють території на захід від річки Вовча та саму Курахівку.

"Також були взяті у полон наші воїни, всіх живих, хто не вийшов витягли з підвалів. Противник не зупиняється і продовжує давити у бік Іллінки, де теж по суті наші довго не затримаються", — розповів він.

На Покровському напрямку, за його словами, будь-яка спроба окупантів просунутися у бік ЗСУ обертається для них смертю.

"В напрямку Лисівки противник вирішив знову погратися в ігри які йому не під силу, хряків висадила БМП на штурм наших позицій, не довго тривало їхнє існування. Наші десантники з 25-ки разом із суміжними підрозділами змогли накосити +/- 14 п**рків. На нашій ділянці, щоб ви розуміли, в день стабільно здихає 20 виродків", — написав він.

В зведенні Генштабу ЗСУ 30 жовтня повідомлялося, що на Покровському напрямку з початку доби ЗС РФ здійснили 11 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Сухого Яру, Новогродівки та Селидового. Українські захисники відбили 9 атак противника, 2 боєзіткнення ще триває.

На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

Нагадаємо, що 29 жовтня повідомлялося, що ЗСУ вийшли з околиць Курахівки, а ЗС РФ підбираються до Новоукраїнки.