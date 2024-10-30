ВС РФ оккупировали Ясную Поляну, идут на Разлив и решили поиграть "в игры" возле Лысовки, — бойцы

На Покровском направлении с утра ВС РФ осуществили 11 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций. Бойцы обеспокоены отсутствием оборонительных сооружений при возможном отступлении и потерю населенных пунктов и логистику.

Related video

ВС РФ продвигаются в районе Кураховки и оккупировали Ясную Поляну. Также они пытаются прорваться возле Лысовки. Об этом в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" сообщил боец 24 ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"П**ары движутся и имеют успехи в продвижении. Ясную Поляну враг уже оккупировал, следующая цель Розлив, к нему остается около 8 километров, что не так много для не застроенной местности. Чтобы держать оборону на данном участке, нужны фортификационные сооружения, если их нет, то вопрос выхода врага к этому населенному пункту — пара дней", — рассказал он.

Защитник также отметил, что в случае отсутствия фортификационных сооружений возникнут проблемы с логистикой, а при первых дождях это будет ряд потерянных населенных пунктов в районе Курахово.

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" проинформировал, что на Кураховском направлении оккупанты захватили обогатительную фабрику и установили свою тряпку западнее Кураховки. Сейчас они контролируют территории к западу от реки Волчья и саму Кураховку.

"Также были взяты в плен наши воины, всех живых, кто не вышел вытащили из подвалов. Противник не останавливается и продолжает давить в сторону Ильинки, где тоже по сути наши долго не задержатся", — рассказал он.

На Покровском направлении, по его словам, любая попытка оккупантов продвинуться в сторону ВСУ оборачивается для них смертью.

"В направлении Лысовки противник решил снова поиграть в игры которые ему не под силу, хряков высадила БМП на штурм наших позиций, не долго длилось их существование. Наши десантники из 25-ки вместе со смежными подразделениями смогли накосить +/- 14 п**рков. На нашем участке чтобы вы понимали, в день стабильно сдыхает 20 уродов", — написал он.

В сводке Генштаба ВСУ 30 октября сообщалось, что на Покровском направлении с начала суток ВС РФ осуществили 11 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Сухого Яра, Новогродовки и Селидово. Украинские защитники отбили 9 атак противника, 2 боестолкновения еще продолжаются. В

На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Катериновки, кроме того, нанесли авиационные удары в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБов.

Напомним, что 29 октября сообщалось, что ВСУ вышли из окрестностей Кураховки, а ВС РФ подбираются к Новоукраинке.