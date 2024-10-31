В Покровске разрушено 80% критической инфраструктуры, часть города обесточена, — ГВА

Два села в Покровской громаде находятся без света еще с 18 сентября, сообщили в ГВА. Еще 5 населенных пунктов живут без электричества весь октябрь. Энергетики заявляют, что восстановление электроснабжения возможно только в случае отодвижения фронта и стихания обстрелов.

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Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры в Покровской громаде Донецкой области люди остаются без электроснабжения. От ударов по электросетям северная и частично восточная части города, а также ряд населенных пунктов, обесточены. Об этом сообщил начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в четверг, 31 октября.

С 18 сентября и по настоящее время электроснабжение отсутствует в селах Желтое и Новопустинка. С начала октября без электричества живут жители Новотроицкого, Нововасильевки, Успеновки, Волкового и Соленого. Нет света и в Родинском.

По словам Добряка, 80% критической инфраструктуры Покровска разрушено, а обстрелы не дают возможности ремонтным бригадам работать. Энергетики ДТЭК, которые совместно с местными властями пытаются восстановить электроснабжение, ежедневно подвергаются опасности. С начала года во время ремонтных работ бригады попали под обстрелы более 20 раз, ранены 17 работников.

В ДТЭК "Донецкие электросети" отмечают, что оборудование, которое обеспечивало питание населенных пунктов, находится в непосредственной близости к линии фронта и сейчас не подлежит восстановлению. Возвращение света станет возможным только при условии уменьшения боевой активности в регионе.

В условиях приближения зимы ситуация становится все более критической. Местные власти призывают людей, остающихся в городе, к эвакуации.

Напомним, 30 октября начальник Покровской ГОА Сергей Добряк сообщил, что ВС РФ находятся в 6 км от города в районе Лысовки. Покровск готовится к обороне и будет закрыт на въезд и выезд. По его словам, в городе до сих пор находятся 11900 человек, среди них 50 детей.

25 октября заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил о необходимости подготовки к обороне Днепропетровской области, учитывая ситуацию в Селидово и Покровске.