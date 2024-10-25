Бои за Селидово и Покровск: надо готовить Днепропетровскую область к обороне, — Жорин

Замкомандира 3 ОШбр Максим Жорин заявил, что готовить линии обороны нужно заранее, а не постоянно двигаться от города к городу.

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Днепропетровскую область нужно заранее подготовить к обороне, учитывая ситуацию в Селидово и Покровске. Об этом у себя в Telegram написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

По его словам, нельзя ждать, пока линия фронта дойдет к очередному населенному пункту.

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"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени. А не ждать пока линия фронта дойдет к очередному населенному пункту", — написал Жорин.

Он отметил, что учитывая ситуацию с Селидово и Покровском, то Днепропетровскую область нужно готовить уже сейчас к обороне, причем необходимо контролировать этот процесс.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

Ранее Фокус писал, что тяжелые бои в Селидово продолжаются, ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. Российские войска давят на ВСУ с севера, юга и востока. Последнее время идет натиск в сторону многоэтажек с восточной части, отметил соучредитель проекта Роман Погорелый.

Россияне пытаются занимать застройки дальше восточных окраин Селидово, активные штурмы идут с северо-восточных окраин. Силы обороны держат оборону, пытаясь выбивать группы пехоты врага, рассказывает Фокусу спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

Также По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий врага. Основной удар ВС РФ направлен в районе Селидово.