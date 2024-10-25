Бои за Селидово: ВС РФ прорвались к Вишневому на западе, — военный (карты, видео)
По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий врага. Основной удар ВС РФ направлен в районе Селидово.
Части российской армии на Донбассе прорвались к поселку Вишневое, что расположен к западу от Селидово Донецкой области. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает доброволец 24-й ОШБ "Айдарʼ Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.
По словам военного, на этом направлении сложилась критическая ситуация для Сил обороны Украины. При этом противник существенно преобладает по численности личного состава.
"Это напоминает стаю мышей, которые бегут к зерну и одного кота, который не понимает что ему делать", — резюмирует Бунятов.
Ситуация в Селидово
22 октября украинские военные сообщали о значительном обострении в районе Селидово. По словам Бунятова, на тот момент противник уже контролировал половину населенного пункта.
25 октября сооснователь портала с картой боевых действий DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Київ24" отметил, что ситуация, отображаемая на карте в районе Селидово не соответствует действительности из-за мер безопасности для украинских военных.
"Есть определенные детали, непубличные, которые усложняют ситуацию. Посмотрим, как она будет развиваться… Можем видеть, что враг зашел вглубь города", — рассказал Погорелый.
Позиция Генштаба
Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 25 октября, на Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий врага в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч. О ситуации в районе населенного пункта Вишневое командование не сообщало.
Напомним, 24 октября сообщалось, что российские войска просачиваются в Селидово и занимают дома. По данным бойцов ВСУ, россияне имеют успехи в городе. FPV выполняют более 100 вылетов в день и наносят удары по живой силе противника. Но этого недостаточно, чтобы сдержать натиск оккупантов.