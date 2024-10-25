Бои за Селидово: ВС РФ прорвались к Вишневому на западе, — военный (карты, видео)

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий врага. Основной удар ВС РФ направлен в районе Селидово.

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Части российской армии на Донбассе прорвались к поселку Вишневое, что расположен к западу от Селидово Донецкой области. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает доброволец 24-й ОШБ "Айдарʼ Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале.

Ситуация в районе населенных пунктов Селидово и Вишневое по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

По словам военного, на этом направлении сложилась критическая ситуация для Сил обороны Украины. При этом противник существенно преобладает по численности личного состава.

Ситуация на Покровском направлении по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

"Это напоминает стаю мышей, которые бегут к зерну и одного кота, который не понимает что ему делать", — резюмирует Бунятов.

Ситуация в Селидово

22 октября украинские военные сообщали о значительном обострении в районе Селидово. По словам Бунятова, на тот момент противник уже контролировал половину населенного пункта.

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25 октября сооснователь портала с картой боевых действий DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Київ24" отметил, что ситуация, отображаемая на карте в районе Селидово не соответствует действительности из-за мер безопасности для украинских военных.

"Есть определенные детали, непубличные, которые усложняют ситуацию. Посмотрим, как она будет развиваться… Можем видеть, что враг зашел вглубь города", — рассказал Погорелый.

Позиция Генштаба

Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 25 октября, на Покровском направлении Силы обороны остановили 55 штурмовых и наступательных действий врага в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч. О ситуации в районе населенного пункта Вишневое командование не сообщало.

Напомним, 24 октября сообщалось, что российские войска просачиваются в Селидово и занимают дома. По данным бойцов ВСУ, россияне имеют успехи в городе. FPV выполняют более 100 вылетов в день и наносят удары по живой силе противника. Но этого недостаточно, чтобы сдержать натиск оккупантов.