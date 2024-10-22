Обострение боев в Селидово: РФ захватила часть города, ситуация критическая (карта)

В районе Селидово обострились боевые действия: российские войска ведут наступление с нескольких направлений, захватив часть города. Украинские защитники сталкиваются с серьезным давлением, но продолжают удерживать оборону.

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Украинские военные сообщают о значительном обострении боевых действий в районе Селидово на Покровском направлении. По данным с фронта, российские войска ведут активное наступление с нескольких направлений, а ситуация для украинских воинов остается крайне тяжелой. Фокус собрал информацию от защитников.

Так, Доброволец 24-го отдельного штурмового батальона Станислав Бунятов с позывным "Осман" отмечает, что противник уже контролирует часть населенного пункта. По его словам, враг начал продвигаться по жилым массивам после того как одолел трудный путь подхода к городу.

Ситация в районе Селидово по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

"В Селидово обстановка, мягко говоря, плохая. Преодолев трудный путь подхода к городу, п****ы начали активно продвигаться по жилым массивам и оккупировали уже половину насеянного пункта, — рассказал Бунятов.

Среди причин успеха ВС РФ Бунятов назвал недостаток личного состава

"Думаю причины такого краха понятны… элементарно некому стоять в обороне, малыми группами п****ы просачиваются сквозь позиции, а если встречают сопротивление, то обходят его", — пишет Бунятов.

Кроме того, боец с позывным "Мучной" подтвердил продолжение активных боевых действий на всех направлениях вокруг Селидово. По его словам, ситуация обостряется с севера, востока и юга города. Враг контролирует дополнительные позиции к северу от города, сужая оборонительное пространство украинских военных.

Ситация в районе Селидово по версии DeepState Фото: deepstatemap.live

"Севернее города взяли под контроль еще одну посадку, тем самым карман потихоньку сужается. Не прекращают также штурмовать и окрестности Вишневого где постоянно работает арта и слышно вылет авиации", — рассказал боец.

Что говорит командование

Согласно утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22 октября, на Покровском направлении украинские защитники отбили 46 наступательных и штурмовых действий противника в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Променя, Лисовки, Крутого Яра, Селидово и Михайловки. Враг активно использовал авиацию.

Напомним, 21 октября лейтенант ВСУ с псевдонимом "Алекс" заявил, что началась следующая фаза боев за Селидово. Военный корреспондент Богдан Мирошников предполагает, что целью россиян может стать населенный пункт Вишневое или многоэтажная застройка в самом Селидово.