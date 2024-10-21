ВС РФ перешли к "финальной" стадии охвата Селидово, — военкор

По словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", уже можно констатировать, что началась следующая фаза боев за город, поэтому сложилась сложная ситуация для Сил обороны. Военный корреспондент Богдан Мирошников предполагает, что целью россиян может стать населенный пункт Вишневое или многоэтажная застройка в самом Селидово.

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Вражеская пехота штурмует Селидово в Покровском районе Донецкой области. Это подтверждают военные. В Генштабе ВСУ подтверждают, что россияне совершили более 45 атак на этом направлении.

"До сих пор идут активные штурмовые действия на Селидово с востока, пехота, пехота и еще раз пехота, явно не очередной штурм, стараются развивать понемногу успех по центру, "догонять" фланги", — сообщает лейтенант Вооруженных Сил Украины с псевдонимом "Алекс", который пишет в Telegram-канале под ником "Офицер".

Он написал, что всю ночь вражеская пехота пыталась продвинуться и накопиться в окрестностях Селидово.

Сообщение лейтенанта Вооруженных Сил Украины с псевдонимом "Алекс" Фото: Скриншот

"Ребята набаранили дронами несколько п***в и 2 багги, но можно смело заявить, что наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас", — отметил военный.

Военный корреспондент и аналитик Богдан Мирошников рассказал об атаках россиян на Селидово. По его словам, враг перешел к "финальной" стадии охвата города. По его мнению, оккупанты хотят действовать сходящимися ударами и полностью охватить город. Он считает, что россияне атакуют фланги мобильными подразделениями в то время, как "мясная пехота" штурмует в лобовую и рассказал, что целью врага может стать, как "Вишневое, так и многоэтажная застройка на севере города, возле которой проходит еще одна важная дорога"

Такую же тактику оккупанты использовали на многих других участках: в Бахмуте, Очеретино, Новогродовке, Часовом Яру и Торецке.

"Результаты разные, но стиль одинаковый. По Часику и Торецку все еще далеко до завершения. Однозначно понятно, что второй Новогродовки/Очеретино не получилось, поэтому заруба там очень жесткая уже 2 месяца как", — напомнил Мирошников.

На картах DeepState видно, что россияне обступают Селидово по флангам.

Обставка в Селидово Фото: Deep State

В Генштабе ВСУ подтверждают, что враг интенсивно атакует на Покровском направлении: за минувшие сутки агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Селидово, Луч, Михайловка, Воздвиженка, Миролюбовка, Новотроицкое и Сухой Яр. 41 атаку на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения продолжаются.

В Генштабе заявили, что по имеющейся на данный момент информации, потери агрессора на данном направлении составили 490 человек убитыми и ранеными, из них безвозвратные — 257 человек. Также были уничтожены один танк, девять БТР, четыре автомобиля, две БМП и три багги. Кроме того, два танка, три БТР, четыре автомобиля, две вражеских пушки и один мотоцикл были повреждены.

Напомним, Фокус писал о том, что Вооруженные силы Российской Федерации оккупировали село Желанное Второе на Кураховском направлении Донецкой области. Кроме того, противник продвинулся еще возле четырех населенных пунктов.