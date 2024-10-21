ЗС РФ перейшли до "фінальної" стадії охоплення Селидового, — військкор

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", вже можна констатувати, що розпочалась наступна фаза боїв за місто, тому склалась складна ситуація для Сил оборони. Воєнний кореспондент Богдан Мірошников припускає, що ціллю росіян може стати населений пункт Вишневе або багатоповерхова забудова у самому Селидовому.

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Ворожа піхота штурмує Селидове у Покровському районі Донецької області. Це підтверджують військові. У Генштабі ЗСУ підтверджують, що росіяни здійснили понад 45 атак на цьому напрямку.

"Досі йдуть активні штурмові дії на Селидове зі сходу, піхота, піхота і ще раз піхота, явно не черговий штурм, стараються розвивати потроху успіх по центру, "доганяти" фланги", — повідомляє лейтенант Збройних Сил України із псевдо "Алекс", який пише в Telegram-каналі під ніком "Офіцер".

Він написав, що цілу ніч ворожа піхота намагалась просунутися та накопичитись на околицях Селидового.

Допис лейтенанта Збройних Сил України із псевдо "Алекс" Фото: Скриншот

"Хлопці набаранили дронами декілька п***в та 2 баггі, але можна сміливо заявити, що настала наступна фаза в боях за місто, не дуже проста для нас", — зауважив військовий.

Воєнний кореспондент та аналітик Богдан Мірошников розповів про атаки росіян на Селидове. За його словами, ворог перейшов до "фінальної" стадії охоплення міста. На його думку, окупанти хочуть діяти ударами, що сходяться, та повністю охопити місто. Він вважає, що росіяни атакують фланги мобільними підрозділами у той час, як "м'ясна піхота" штурмує в лобову та розповів, що метою ворога може стати, як "Вишневе, так і багатоповерхова забудова на півночі міста, біля якої проходить ще одна важлива дорога"

Таку саму тактику окупанти використовували на багатьох інших ділянках: у Бахмуті, Очеретиному, Новогродівці, Часовому Ярі та Торецьку.

"Результати різні, але стиль однаковий. По Часіку та Торецьку все ще далеке до завершення. Однозначно зрозуміло, що другої Новогродівки/Очеретиного не вийшло, тому заруба там дуже жорстка вже 2 місяці як", — нагадав Мірошников.

На картах DeepState видно, що росіяни обступають Селидове по флангах.

Обставка в Селидовому Фото: Deep State

У Генштабі ЗСУ підтверджують, що ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку: за минулу добу агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Селидове, Промінь, Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. 41 атаку на напрямку українські захисники вже відбили, ще чотири боєзіткнення тривають.

У Генштабі заявили, що за наявною на цей час інформацією, втрати агресора на даному напрямку склали 490 осіб вбитими та пораненими, з них безповоротні — 257 осіб. Також було знищено один танк, дев’ять БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, два танки, три БТР, чотири автомобілі, дві ворожих гармати та один мотоцикл були пошкоджені.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Збройні сили Російської Федерації окупували село Желанне Друге на Курахівському напрямку Донецької області. Крім того, противник просунувся ще біля чотирьох населених пунктів.