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Бої за Селидове: ЗС РФ прорвалися до Вишневого на заході, — військовий (карти, відео)

ЗС РФ армія Росії
Фото: Getty Images | ЗС РФ провралися до селища Вишневе в Донецькій області

За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій ворога. Основний удар ЗС РФ спрямовано в районі Селидового.

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Частини російської армії на Донбасі прорвалися до селища Вишневе, що розташоване на захід від Селидового Донецької області. Про це в п'ятницю, 25 жовтня, повідомляє доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" у своєму Telegram-каналі.

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Ситуація в районі населених пунктів Селидове та Вишневе за версією DeepState
Фото: deepstatemap.live

За словами військового, на цьому напрямку склалася критична ситуація для Сил оборони України. Противник суттєво переважає за чисельністю особового складу.

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Ситуація на Покровському напрямку за версією DeepState
Фото: deepstatemap.live

"Це нагадує зграю мишей, які біжать до зерна і одного кота, який не розуміє, що йому робити", — резюмує Бунятов.

Ситуація в Селидовому

22 жовтня українські військові повідомляли про значне загострення в районі Селидового. За словами Бунятова, на той момент противник уже контролював половину населеного пункту.

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25 жовтня співзасновник порталу з картою бойових дій DeepState Роман Погорілий в ефірі телеканала "Київ24" зазначив, що ситуація, яка відображається на карті в районі Селидового, не відповідає дійсності через заходи безпеки для українських військових.

"Є певні деталі, непублічні, які ускладнюють ситуацію. Подивимося, як вона буде розвиватися... Можемо бачити, що ворог зайшов углиб міста", — розповів Погорілий.

Позиція Генштабу

Згідно з ранковим зведенням Генерального штабу Збройних сил України від 25 жовтня, на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 55 штурмових і наступальних дій ворога в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Червоного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Луч. Про ситуацію в районі населеного пункту Вишневе командування не повідомляло.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що російські війська просочуються в Селидове та займають будинки. За даними бійців ЗСУ, росіяни мають успіхи в місті. FPV виконують понад 100 вильотів на день і завдають ударів по живій силі противника. Але цього недостатньо, щоб стримати натиск окупантів.